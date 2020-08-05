Взрыв в Бейруте повредил половину города, сотни тысяч людей остались без крова

Мощнейший взрыв в столице Ливана Бейруте существенно повредил здания на половине территории города.

Об этом заявил губернатор ливанской столицы Марван Аббуд, сообщают западные СМИ.

По словам губернатора, в результате произошедшего более 300 тысяч горожан остались без крыши над головой, при этом ущерб от взрыва превышает 3 миллиарда долларов.

Согласно последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.