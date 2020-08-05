В мережі опублікували раніше небачене фото принца Луї (фото)

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Кейт Міддлтон самостійно робить фотосесії своїм дітям і результатами зйомок найчастіше ділиться у дні, коли малюки святкують дні народження. Цього року Кетрін поділилася кількома яскравими фото сина Луї, а зараз вияснилося, що було ще одне, четверте фото, яке родина зберегла для прикраси листівок, які герцоги Кембриджські розсилали своїм шанувальникам в якості подяки за привітання їх сина з днем ​​народження.

Фото було зроблено незадовго до того, як малюк Луї забруднив руки і обличчя в райдужній фарбі.

Герцог і герцогиня Кембриджські високо оцінили вашу доброту. Цією листівкою вони дякують вам за ваші поздоровлення принца Луї з днем ​​народження. Вашу увагу було помічено їх високість, які посилають вам найкращі побажання, – було написано на картці з раніше опублікованою фотографією хлопчика.

: nashamama.com

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