Непотопляемый мэр Южного Владимир Новацкий превратил курортный город в коррупционную пучину

Имя Владимира Новацкого хорошо знакомо жителям Одесской области. С 2006 года он является городским головой города Южный, и за это время сумел существенно обогатиться, лоббируя интересы крупных застройщиков, не взирая на общественный резонанс.

В 2006 году Новацкий был избран мэром в качестве «крепкого хозяйственника», который наведёт порядки в городе. До 2010 года жители города были довольны работой городского головы и местного совета, поэтому в 2010 году переизбрали Новацкого на второй срок. Но уже после очередных выборов, городской совет во главе с мэром начали проводить противозаконные решения.

В мае 2012 года прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело в отношении двух должностных лиц города Южный. Их подозревали в получении взятки в крупном размере. Фигуранты дела — один из вице-мэров города, который также является депутатом Одесского горсовета и советник городского головы. Должностные лица потребовали от частной фирмы взятку в 112 тыс. гривен за «решение вопроса о получении необходимой технической документации и свидетельства о праве собственности на помещение». Было возбужденно уголовное дело по части 3 статьи 368 УК Украины («Получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение»). В результате их вина была доказаны, и они отправились в «места не столь отдалённые». Но вот только Новацкий смог умыть руки от этой истории, несмотря на то, что на взятке попались люди из его ближайшего окружения. Естественно, что такие вопросы без мэра не решались, и он получал свою долю из взяток. Но делал это хитро – через посредников, которые в результате и попали в руки органам.

В 2015 году депутат Одесского областного совета из города Южный, Андрей Оносов во время брифинга в Одесском кризисном медиа-центре заявил о процветающей коррупции в городе, и предоставил документы, которые подтверждают соответствующие факты. В марте 2014-го года депутат обратился в прокуратуру, заявив о нарушении земельного законодательства при строительстве супермаркета в Южном. Было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии. Речь идет о подлоге документов, вследствие чего было выдано разрешение на размещение супермаркета. Но виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Также в июне 2015 года закончила свою работу финансовая инспекция, которая проводила ревизию деятельности Южненского городского совета за период с 2010 по 2014 годы. В акте были отражены нарушения, он был направлен правоохранителям. Только одно нарушение, выявленное фин. инспекцией, нанесло убытки городу в размере 7 миллионов гривен. Помимо этого, в акте зафиксированы факты незаконного подписания договоров продажи земельных участков и недополучения городом миллионов гривен. Против должностных лиц было открыто уголовное производство, но дальше бумаг оно не пошло – никто даже не проверял деятельность мэра Новацкого и его соратников.

В октябре 2015 года в городском совете Южного полиция провела обыски. Оперативные действия проводились в связи с решением Суворовского райсуда Одессы в рамках уголовного производства, открытого по признакам преступления, которое предусмотрено частью 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Правоохранители проверяли неправомерное сотрудничество муниципалитета с крупной пищевой компанией «Дельта Вилмар», которая производит масложировую продукцию и ингредиенты для производителей хлебобулочных, кондитерских изделий и молочных продуктов. По данным следствие, после строительства фирмой второго пускового масложиркомбината, городской голова Владимир Новацкий не заключил с бизнесменами договор паевого участия, из-за чего бюджет недополучил 6,5 млн грн. Но, как и в предыдущих ситуациях, Новацкого не привлекли к ответственности, несмотря на явные факты злоупотребления.

Коррупционный шлейф мера подтверждается поданными им электронные декларации за 2015-2019 года. С 2015 года его заработная плата выросла в 4 раза. Если ещё 5 лет назад Новацкий получал 160 тысяч гривен в год, то сейчас он зарабатывает более 600 тысяч. Помимо этого, за время пребывания на кресле городского головы, он стал собственников автомобиля Тойота Авалон, двух квартир – в Южном (165 кв. м. и в Одессе – 162 кв. м.). Что касается квартиры в Одессе – её стоимость по данным, которые предоставил Новацкий, составляет 440 тысяч гривен. То есть, 2700 гривен за 1 метр квадратный. Наверное, такая цена квартиры в Одессе доступна только для одного человека. Рыночные цены на квартиру такого метража составляют от 150 тысяч долларов США, что равно 24 тысяч гривен за 1 квадратный метр.





Главное, что Новацкий вписал эту квартиру как «право использования», тип: «место регистрации». Городской голова Южного выехал в Одессу, чтобы там зарегистрироваться как раз под новый 2019 года – получается такое объяснение.

Жена Новацкого – не работающая пенсионерка, пенсия которой составляет 2 тысячи гривен в месяц. Тем не менее, в банках она имеет вклады, по которым получает ежемесячно 10 тысяч гривен процентов. В общей сложности, Новаций с Женой имеют более 2 миллионов 100 тысяч гривен наличкой и на банковских счетах. Конечно, такая сумма явно имеет коррупционный шлейф, если взять ко вниманию то, что общая зарплата городского головы за последние 5 лет составила 2 миллиона гривен. Либо же семья вообще ничего не тратит.

В 2017 году на Новацкого составили протокол о коррупционных действиях из-за невнесённого в декларацию земельного участка. Тогда он ответил, что «забыл» о нём, и вообще, не знает, где этот участок находится.

В 2018 году НАЗК заявило о полной проверке деклараций Новацкого за 2015-2017 годы, но, как и в предыдущих случаях, чиновника не привлекли к законной ответственности.

В нашу редакцию постоянно обращаются неравнодушные жители города Южный в связи с зашкаливающим уровнем коррупции городского головы.

В 2016 году Новацкий красочно презентовал проект туристического комплекса с яхт-клубом. И вроде как звучит всё красиво, но по делу получилось совсем по-другому.

Но и тут не обошлось без коррупционного следа. Общественники заметили подлог в действиях государственного регистратора коммунального предприятия «Регистрационная служба Одесской области». Регистратор не имел право выводить земельный участок 0,501 гектар из государственной власти в коммунальную, не смотря на действующий договор аренды, подписанный с яхт-клубом, который уже там обосновался. Соответствующие действия регистратор сделал, ссылаясь на Закон Украины «О разграничении земель государственной и коммунальной собственности», который недействителен с 2013 года.

В связи с этим, гражданами было направлено обращение в полицию о уголовных коррупционных правонарушениях, совершенных руководством города.

Через неделю после отправки обращения, 05 мая 2020 года, полиция завела уголовное производство по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронном виде (часть 2 статьи 362 УК Украины). Тем не менее, прошло уже 3 месяца, а результатов расследования нет.

Помимо обращения к правоохранительным органам, неравнодушные граждане отправили письмо в Госаудит службу с целью проверить деятельность руководства города. Но аудиторы с грубым нарушениям законодательства отказали общественникам, ссылаясь на то, что национальное антикоррупционное бюро Украины уже передали Национальной полиции идентичные материалы.





Только людям не всё равно на обворовывание родного города. Правоохранители, аудиторы просто закрывают глаза на очевидный распил бюджета. Без граждан с активной позицией, от нашей страны остались бы только отходы – разворовали бы всё.

Продолжение следует…