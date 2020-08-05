Кабмин согласовал назначение агрария Мищенко на должность главы Кировоградской ОГА

Кабинет министров Украины на заседание в среду, 5 августа согласовали назначение агрария Валерия Мищенко на пост главы Кировоградской облгосадминистрации.

На собеседовании его спрашивали о том, как он хочет развивать область и о том, какие проблемы, по его мнению, в регионе основные.

Это следует из трансляции заседания правительства.

Проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

Владелец агрофирмы Валерий Мищенко на собеседовании ответил, что собирается целом улучшать состояние области.

«Первые шаги надо разобраться в той работе, которая была сделана, сделать выводы, анализ и согласно этим работать дальше. В первую очередь разобраться с финансовыми потоками: куда идут и как эффективно используются», — сказал Мищенко.

Кроме того, по мнению соискателя, в аграрной сфере «более или менее налажено, но надо смотреть, как используется земля».