Замминистра заявил свои квартиры с наличными и уволился после двух недель работы

Артур Селецкий две недели проработал на должности замминистра образования и культуры, и уже 2 августа подал декларацию перед увольнением.

Она оформлялась за период с января по июль 2020 года, и чиновник в ней указал:

квартиру в Вишневом (Киевская область), которая находится в собственности его жены Ольги Хорхолюк, общей площадью 51,9 м.кв. за 470,5 тыс. грн;

квартиру в Ровно площадью 60,6 м.кв. (в совладении), стоимостью 21,9 тыс. грн;

квартиру в Крюковщине (Киевская область), которая строиться.

Зарплата Селецкого на предыдущем месте работы (ГП «Национальные информационные системы») составляла около 1,2 млн грн. Размер заработной платы на должности заместителя министра образования и культуры не указывается.

Жена замминистра заработала 174,1 тыс. грн от продажи движимого имущества. Вероятно, это был автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска, который указан в декларации Селецкого за 2019 год, стоимостью 150 тыс. грн.

Скорее всего, Хорхолюк сейчас передвигается на Ford Escape 2014 года выпуска, который приобрела в феврале 2020 года по заметно заниженной цене — 98,3 тыс. грн (рыночная стоимость такого автомобиля с пробегом начинается с 300 тыс. грн).

Артур Селецкий вдвое увеличил свои наличные накопления: в 2019 году задекларировал 250 тыс. грн, а в 2020-ом — уже 600 тыс. грн. Также он уточнил, что его супруга имеет кредит в Альфа-Банке на 27,3 тыс. грн.

Валерия Самошина для сайта dubinsky.pro