Новая зачистка: Нацбанк пачками отзывает лицензии у финансовых компаний, ломбардов, кредитных союзов

Национальный банк начал зачистку на рынке небанковских финучреждений. Вчера его пресс-служба заявила о прикрытии ряда кредитных союзов, ломбардов и финансовых компаний. А также об отзыве отдельных видов лицензий.

Двум финансовым компаниям аннулировали свидетельства о регистрации:

ООО «ФК «Франк Поинт»;

ООО «ФК Доверие и гарантия».

Еще НБУ аннулировал все лицензии на предоставление финансовых услуг, свидетельства о регистрации и исключил из госреестра 5 структур:

ООО «Факторинговые технологии»;

ПО «Ломбард-Данко»;

ООО «ФК «Юг Капитал»;

ПО «Ломбард «Стрелец «Адарюков и компания»;

КС «Львов».

Одновременно регулятор аннулировал все лицензии на предоставление финуслуг и исключил из реестра структуры, которые не являются финучреждениями (но предоставляют отдельные финансовые услуги):

ООО «ИЛК «Рента»;

ООО «Премьер-Капитал».

Также чиновники аннулировали все лицензии на предоставление финансовых услуг у трех небанковских учреждений:

ООО «ЛК «Альфа-Стар»;

ООО «Финансово-кредитное учреждение»;

ООО «Финансово-кредитная группа «Чайка».

Кроме этого, Нацбанк аннулировал лицензии 10 финучреждений на предоставление гарантий и поручительств:

ООО «ФК «Аврора-И»;

ООО «ФК «Энерджи Кэпитал»;

ООО «Интерлизинг»;

ООО «Кейс Фактор»;

ООО «ФК «Омега Груп»;

ООО «ФК «Финвей»;

ООО «ФК «Финворк»;

ООО «ФК «Финдиалог»;

ООО «ФК «Финроял»;

ООО «ФК «Финхелпфарм».

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro