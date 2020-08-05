Новая зачистка: Нацбанк пачками отзывает лицензии у финансовых компаний, ломбардов, кредитных союзов

Национальный банк начал зачистку на рынке небанковских финучреждений. Вчера его пресс-служба заявила о прикрытии ряда кредитных союзов, ломбардов и финансовых компаний. А также об отзыве отдельных видов лицензий.
Двум финансовым компаниям аннулировали свидетельства о регистрации:
- ООО «ФК «Франк Поинт»;
- ООО «ФК Доверие и гарантия».
Еще НБУ аннулировал все лицензии на предоставление финансовых услуг, свидетельства о регистрации и исключил из госреестра 5 структур:
Одновременно регулятор аннулировал все лицензии на предоставление финуслуг и исключил из реестра структуры, которые не являются финучреждениями (но предоставляют отдельные финансовые услуги):
- ООО «ИЛК «Рента»;
- ООО «Премьер-Капитал».
Также чиновники аннулировали все лицензии на предоставление финансовых услуг у трех небанковских учреждений:
- ООО «ЛК «Альфа-Стар»;
- ООО «Финансово-кредитное учреждение»;
- ООО «Финансово-кредитная группа «Чайка».
Кроме этого, Нацбанк аннулировал лицензии 10 финучреждений на предоставление гарантий и поручительств:
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro