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Новая зачистка: Нацбанк пачками отзывает лицензии у финансовых компаний, ломбардов, кредитных союзов

05.08.2020

Национальный банк начал зачистку на рынке небанковских финучреждений. Вчера его пресс-служба заявила о прикрытии ряда кредитных союзов, ломбардов и финансовых компаний. А также об отзыве отдельных видов лицензий.

Двум финансовым компаниям аннулировали свидетельства о регистрации:

  • ООО «ФК «Франк Поинт»;
  • ООО «ФК Доверие и гарантия».

Еще НБУ аннулировал все лицензии на предоставление финансовых услуг, свидетельства о регистрации и исключил из госреестра 5 структур:

  • ООО «Факторинговые технологии»;
  • ПО «Ломбард-Данко»;
  • ООО «ФК «Юг Капитал»;
  • ПО «Ломбард «Стрелец «Адарюков и компания»;
  • КС «Львов».

    • Одновременно регулятор аннулировал все лицензии на предоставление финуслуг и исключил из реестра структуры, которые не являются финучреждениями (но предоставляют отдельные финансовые услуги):

    • ООО «ИЛК «Рента»;
    • ООО «Премьер-Капитал».

    Также чиновники аннулировали все лицензии на предоставление финансовых услуг у трех небанковских учреждений:

    • ООО «ЛК «Альфа-Стар»;
    • ООО «Финансово-кредитное учреждение»;
    • ООО «Финансово-кредитная группа «Чайка».

    Кроме этого, Нацбанк аннулировал лицензии 10 финучреждений на предоставление гарантий и поручительств:

  • ООО «ФК «Аврора-И»;
  • ООО «ФК «Энерджи Кэпитал»;
  • ООО «Интерлизинг»;
  • ООО «Кейс Фактор»;
  • ООО «ФК «Омега Груп»;
  • ООО «ФК «Финвей»;
  • ООО «ФК «Финворк»;
  • ООО «ФК «Финдиалог»;
  •  ООО «ФК «Финроял»;
  • ООО «ФК «Финхелпфарм».

    • Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro

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