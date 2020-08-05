53-летняя Ольга Сумская показала лицо вблизи: морщины не скрыть

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская опубликовала фото лица вблизи.

Ольга Сумская показывает, что без значительного хирургического вмешательства после 50 лет женщины продолжают впечатлять красотой. Актриса активно ведет блог в социальной сети и не боится показывать лицо вблизи.

Так, перед кастингом Сумская решила сфотографироваться и отправила кадры в Сети. 53-летняя актриса получила массу комплиментов от поклонников.

“Нарядилась в деловой стиль ради кастинга… Да, даже известные и опытные актеры частенько ходят на пробы..! Как говорят продюсеры, посмотреть ансамблевость. А может, повезет, и будет хорошая роль! Пожелайте удачи, мои дорогие! Фото без фильтров, кстати…” – написала Сумская.

“Удачи вам! Пусть вам дадут самую лучшую роль! Вы наша звездочка!!!”, “Вы лучшая! И Тоня тоже супер! Вся в маму. Желаю успеха на пробах!”, “Особенно сейчас вы очень похожи с сестрой Натальей. Желаю успеха!!!” – комментируют поклонники.

: showbiz.clutch.ua