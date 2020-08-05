Пи@дят наши деньги: «Нафтогаз» поднял людям цену на газ задолго до отопительного сезона и без оснований

С августа 2020 года группа компаний «Нафтогаз Украины» подняла цену природного газа для населения на 27 копеек — до 3,24 грн/куб. м. То есть на 9%.

Об этом сообщает сегодня персональный сайт нардепа из фракции «Слуга народа» Александра Дубинского.

«Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК «Нафтогаз України» становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу «Місячний». Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду. З завершенням дії режиму ПСО компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу «Місячний» на початку місяця споживання.

Тариф «Місячний» — перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі, всі діючі побутові клієнти компанії автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ. Також компанія звертає увагу на можливість зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.

Вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції. Нагадаємо, що до 1 серпня 2020 року ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною та публікувалася лише після 22 числа місяця споживання».

Это очень важный момент: новая цена газа в размере 3,24 грн за 1 куб. метр не учитывает стоимость доставки, которая в среднем составляет порядка 1-1,3 грн на кубометре. То есть, итоговое подорожание для потребителя будет сильнее.

Отметим также, что анонсированное 9%-е подорожание газа для людей произошло задолго до начала отопительного сезона, которые официально стартует в октябре. Причем, без объективных предпосылок.

Ведь чиновники еще в середине лета заявляли, что наполнили свои хранилища газом и готовы к отопительному сезону.

Причем, наполнили по летним/более низким ценам. Разговоры о сезонности — чистая манипуляции в таком контексте.

Особенно, если учесть, что объема, добываемого в Украине более дешевого газа хватает на покрытие нужд населения.

Сезонность — это уловка, которой пользуется «Нафтогаз» и Минэнерго, чтобы поднять цены для людей. Все лето украинцев старались морально подготовить к нему, а сейчас начали фактически повышать расценки. Без реальных предпосылок.