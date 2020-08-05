В Украине могут упростить растаможку автомобилей

В офисе простых реформ предложено растаможивать авто без привязки к стоимости.

Соучредитель общественной организации «Офис простых решений и результатов» (ОПРР) Михаил Саакашвили и команда презентовали упрощенную концепцию по растаможке транспортных средств. Об этом сообщили на странице организации в Facebook.

В ОПРР отметили, что процесс растаможивания машины должен происходить без участия брокеров. Главной идеей реформы стало уменьшение структурных подразделений до двух: таможни и пограничной службы.

Сегодня в полный пакет документов для оформления входит 26 наименований: декларации, сертификаты, договора и т.д. ОПРР предлагает оставить два документа – транспортный документ товара и инвойс.

В офисе простых реформ предложено растаможивать авто без привязки к стоимости и снизить до минимума человеческий фактор.

: sud.ua