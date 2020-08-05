Появились неутешительные новости о здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк стало хуже. Появились подробности состояния ее здоровья.

Здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом пишут российские СМИ.

Об этом поведали знакомые 49-летней артистки.

Как сообщается, у нее «появилась сильная слабость, утомляемость, иногда она жалуется на головные боли и общее недомогание».

Ее знакомые говорят, что у Анастасии Заворотнюк «не совсем связна речь, хотя ее интеллект не пострадал от заболевания».

Бывший реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова говорит: «Анастасия Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается».

Отмечается, что актриса «находится в сознании, но у нее все как в тумане»

Кроме этого музыкальный продюсер Олеся Сазыкина сказала: «Она на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет».