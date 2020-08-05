В России пустят «под нож» экономику, образование и медицину ради финансирования силовиков — росСМИ

Правительство России запускает масштабный секвестр федерального бюджета, который столкнулся с 3-кратным падением нефтегазовых доходов и, по прогнозам Минфина, завершит год с «дырой» в размере 5 триллионов рублей.

Чтобы избавиться от дефицита, в 2021-23 гг Минфин планирует уменьшить расходы на 4,684 триллиона рублей, или 4,2% ВВП. Суммарное сокращение в 2021 году составит 1,428 трлн рублей, в 2022-м — 1,892 трлн рублей, а в 2023 году — 1,364 трлн рублей.

Об этом сообщает сегодня «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минфина РФ.

«Под нож» пойдет большинство расходных статей, включая план поддержки экономики, госпрограммы развития промышленности и АПК, а также здравоохранение, образование и космос.

Избежать сокращения финансирования удалось силовикам, судебной системе и высшему госаппарату.

Снижение расходов на госпрограмму по правоохранительной деятельности составит символические 0,4-0,6% в 2021-22 гг и будет полностью компенсировано ростом на 2,3% в 2023-м.

Финансирование администрации президента России увеличится на 89 млн рублей в 2021-м году, сократится на 191,4 млн рублей в 2022 году, а затем вырастет в 2023-м — на 218,85 млн рублей. В сумме АП обойдется бюджету в 14,28 млрд рублей в следующем году, в 14,4 млрд — в 2022-м и 14,8 млрд — в 2023-м.

На «обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации» Дмитрия Медведева и государственных служащих АП запланирован рост расходов на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей. В 2022-23 гг расходы могут вырасти на 1,16 млрд рублей — до 26,4 млрд рублей.

Для всех прочих статей расходов Минфин планирует включить режим жесткой экономии, порой с двузначным сокращением ассигнований.

Так, на 10% будет урезан план восстановления экономики: вместо 870 млрд рублей на 2021 год он будет стоить 787 млрд.

Госпрограмма развития промышленности потеряет практически каждый третий рубль (29,6%), в первую очередь за счет снижения бюджета подпрограмм развития транспортного и специального машиностроения.

Госпрограмма развития транспортной системы лишится 12,9% заложенных денег.

Госпрограмма развития здравоохранения будет урезана на 9,1-10% в 2021-22 г и на 17% — в 2023-м. Аналогичное по масштабу сокращение расходов запланировано для ГП по образованию, агропромышленному комплексу и космосу.

Обвальное снижение расходов предусмотрено для системы ЖКХ: в 2021 году оно составит 5,6%, а в 2022 ускорится до 43,8%.

В долгий ящик планируется отложить крупные атомные проекты. Бюджет соответствующей госпрограммы будет уменьшен на 2,2% в следующем году, 10,1% — через год и почти в 3 раза (на 61,4%) — в 2023-м.

В меньшей степени пострадают бюджеты МЧС и МИД: ГП по чрезвычайным ситуациям потеряет 1,6-3% лимитов в 2021-2022 годах, а внешнеполитическая ГП — 1,1-2,5%.

Минфин возвращается к старым рецептам, ставя во главу угла стабильность бюджета, в то время как развитые страны увеличивают дефициты, чтобы поддержать бизнес, потребителей и рухнувший из-за пандемии спрос.

Изначальный проект федерального бюджета на 2021 год верстали в другой реальности: в него закладывали среднюю цену Urals в 56 долларов за баррель и средний курс доллара в 66,1 рубля.

В июле российская нефть продавалась в Европу дороже 40 долларов за бочку, но объемы экспорта — на минимуме с начала 2000х из-за сделки ОПЕК+, обязывающей Россию уменьшить добычу до уровней 18-летней давности.

В результате дорожающая нефть мало помогает правительству: в июне нефтегазовые доходы рухнули на 66% относительно прошлого года, а по итогам полугодия Минфин отчитался о дыре в бюджете в размере 955 млрд рублей.

Ее фактический размер, впрочем, вдвое больше: апрельский провал доходов кабмин профинансировал за счет разовых поступлений от сделки с акциями Сбербанка (1,2 трлн рублей), записав их в «доходы», а не в «источники финансирования дефицита».

В мае Минэкономразвития оценило суммарную дыру в бюджетной системе (включая бюджеты регионов и социальных фондов) в 8,5% ВВП, или 9 триллионов рублей.