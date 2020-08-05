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Девушка, совершившая самосожжение в Запорожье, оставила перед смертью странное послание

06.08.2020

Девушка, тело которой обнаружили во вторник, 4 августа, в сквере за городским цирком в Запорожье, совершила самосожжение.

Об этом сообщает «Первый Запорожский» со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители заявили, что инцидент произошел рано утром. Около 04:00 утра в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о том, что во дворе у римо-католического храма по улице Заводской девушка облила себя горючим веществом и подожгла.

Вскоре выяснилось, что погибшая на своей странице в одной из социальных сетей накануне смерти оставила странное послание.

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