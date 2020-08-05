Фокін ще визначається, чи входити до ТКГ у Мінську, – речниця Єрмака

Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін визначиться щодо своєї участі в роботі делегації України в Тристоронній контактній групі у Мінську з врегулювання ситуації на Донбасі до кінця нинішнього тижня. Таким є підсумок зустрічі Фокіна з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Про це повідомила прес-секретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає агенція “Інтерфакс-Україна”.

Як повідомлялося, Вітольд Фокін узяв участь у зустрічі української делегації у ТКГ, яка відбулася цього тижня. В коментарі виданню “Гордон” Фокін розповів у понеділок, що вирішив взяти участь у роботі ТКГ.

“Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися”, – заявив Фокін.