Повінь – зміна системи

Menu
Close

Фокін ще визначається, чи входити до ТКГ у Мінську, – речниця Єрмака

06.08.2020

Перший прем’єр-міністр України Вітольд Фокін визначиться щодо своєї участі в роботі делегації України в Тристоронній контактній групі у Мінську з врегулювання ситуації на Донбасі до кінця нинішнього тижня. Таким є підсумок зустрічі Фокіна з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком. 

Про це повідомила прес-секретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає агенція “Інтерфакс-Україна”.

Як повідомлялося, Вітольд Фокін узяв участь у зустрічі української делегації у ТКГ, яка відбулася цього тижня. В коментарі виданню “Гордон” Фокін розповів у понеділок, що вирішив взяти участь у роботі ТКГ. 

“Буду відвертим. Рішення про участь у ТКГ далося мені дуже важко. На те багато причин. Зараз смартфон у кожної дорослої людини, і соцмережі переповнені постами щодо нашого з Леонідом Кравчуком призначення до складу групи. Деякі люди образливо висловлюються, сміються стосовно нашого віку тощо. Але я твердо вирішив погодитися”, – заявив Фокін.

Читайте також:   Просто була в ліфті: одна жінка за 60 секунд заразила коронавірусом 70 осіб
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *