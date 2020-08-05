Вчені розгадали таємницю інструмента, який змінив історію людства

Команда вчених з Тюбінгенського університету (Німеччина) і Університету Льєжа (Бельгія) ідентифікували призначення таємничого інструмента, виготовленого людьми кам’яного віку з кістки мамонта. З’ясувалося, що він був призначений для плетіння мотузок.

Як повідомляє The Guardian, цей таємничий артефакт був виявлений археологами в печері Холі Фельс на південному заході Німеччини. Аналіз показав, що його вік становить майже 40 тисяч років. Цей інструмент був майстерно виготовлений з кістки мамонта.

Його довжина становить 20 сантиметрів. Особливістю є чотири отвори, просвердлені з дивовижною точністю і симетрією. Спочатку вчені позначили його як предмет для ритуальних церемоній. Втім, це звичайна практика – коли немає можливості достовірно ідентифікувати предмет, його позначають як культовий.

Археологам знадобилося чимало часу, щоб встановити призначення таємничого знаряддя. Відповідь вони знайшли дослідним шляхом. З’ясувалося, що це був зовсім не ритуальний музичний інструмент і навіть не кийок, що підкреслює високий статус вождя племені, а передове пристосування для плетіння мотузок і шпагатів.

У своєму дослідженні археологи відзначають, що використання цього інструмента повністю змінило людське життя і продуктивність праці в доісторичні часи. Досягнення в технології виробництва мотузки дозволили людям відмовитися від примітивного зв’язування, наприклад, виноградних лоз і коренів.

Для доставки важких туш убитих на полюванні великих тварин люди почали використовувати звиті ними мотузки і канати. Упродовж віків технологія модифікувалася, але ми й досі користуємося закладеними в доісторичні часи основами плетіння мотузки. За словами вчених, цей інструмент кам’яного віку допоміг зробити величезний прорив у технології виготовлення канатів.

Дослідники також відзначають, що для людей кам’яного віку це був гігантський інтелектуальний прорив. Те, що знаряддям можна було б користуватися і зараз, довели експерименти. Співробітники Університету Льєжа відлили бронзову копію, щоб не пошкодити сам артефакт. Вони використовували різну сировину.

Рослинні волокна простягали через отвори, що дозволяло створювати чотири окремі скручені нитки. Далі з цих ниток вчені виготовляли мотузки, шпагати і навіть пряжу. Вони відзначають, що це найбільш ранній з досі відомих науці інструментів для виготовлення мотузки.

За словами співавтора дослідження Вірля Ротса, вплив знаряддя з виготовлення мотузки на історію розвитку людства могло бути воістину революційним. Адже це відкриття дало людям кам’яного віку нові можливості у виробництві луків і стріл, рибальських і мисливських мереж і пасток, у створенні поліпшеного одягу і пристосувань для транспортування продуктів харчування.

Раніше кілька подібних артефактів було виявлено в печері Гоф у Великобританії. Вони були виготовлені з рогу північного оленя. Англійські інструменти також мають по кілька отворів, але їх вік становить лише 15 тисяч років.

: ukurier.gov.ua

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