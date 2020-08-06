Лід на найбільшому супутнику перетворився в дивну речовину

Вчені з’ясували, що через постійне опромінення крижаний покрив на Ганімеді — найбільшому супутнику Сонячної системи — перетворився на незвичайну аморфну речовину.

Ганімед давно привернув увагу астрономів своє несхожістю на інші місяця. Він належить до четвірки так званих галілеєвих супутників — найбільших серед 79 супутників Юпітера. Більш того, Ганімед є найбільшим супутником у всій Сонячній системі і дев’ятим за величиною об’єктом: своїми розмірами він перевершує навіть планету Меркурій.

На цьому особливість Ганімеда не закінчуються. Це єдиний відомий нам супутник з власним магнітним полем, яке, швидше за все, генерується впливом приливних сил Юпітера на супутник. Згідно NASA, це поле діє подібно полю Землі, в якому лінії магнітної сили виступають каналами для заряджених частинок, джерелами яких є Сонце або просто космічна плазма. Саме вони і утворюють знамениті полярні сяйва, які на Землі можна спостерігати в полярних регіонах. Однак у Ганімеда немає атмосфери, а тому частки іонізованого газу бомбардують лід, яким покрита більша частина поверхні гігантського супутника. За допомогою інструменту Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), встановленого на кораблі Juno, вченим вдалося пролити трохи світла на те, що відбувається з космічним льодом в результаті подібного опромінення. Завдяки 300 ІЧ-знімкахм, які вдалося зробити під час прольоту зонда повз космічний об’єкт на відстані в 100 000 кілометрів, прилад зміг виявити специфічну інфрачервону сигнатуру полярного льоду, яку не видно на екваторі.

З’ясувалося, що лід на північному полюсі Ганімеда зазнав такого сильного бомбардування сонячними частинками, що перетворився в так званий аморфний лід — вже не тверду, але переохолоджену рідину. Якщо в твердій речовині (наприклад, в шматку льоду) атоми розташовуються впорядковано, то в аморфному льоді кристалічна структура відсутня. Всьому виною сонячні частинки, що перешкоджають кристалізації і постійно руйнують структуру

: cikavosti.com

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