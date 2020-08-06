Набіулліна не допомогла. Російська промисловість продовжила падати

Російська промисловість падає і скорочується четвертий місяць поспіль. Підняти її з дна не вийшло ні «безпрецедентними заходами» підтримки з боку влади, ні виходом економіки з карантину в травні, ні зниження ключової ставки з 5,5% до 4,25% за два місяці. Індекс ділової активності (PMI), згідно з розрахунками IHS Markit, в липні був нижче критичних 50 пунктів і опустився з 49,4 до 48,4 пунктів. У другому кварталі, за даними Росстату, промисловість впала на 8,5%.

Доступні кредити не врятують промисловість