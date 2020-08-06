Набіулліна не допомогла. Російська промисловість продовжила падати

Російська промисловість падає і скорочується четвертий місяць поспіль. Підняти її з дна не вийшло ні «безпрецедентними заходами» підтримки з боку влади, ні виходом економіки з карантину в травні, ні зниження ключової ставки з 5,5% до 4,25% за два місяці. Індекс ділової активності (PMI), згідно з розрахунками IHS Markit, в липні був нижче критичних 50 пунктів і опустився з 49,4 до 48,4 пунктів. У другому кварталі, за даними Росстату, промисловість впала на 8,5%.
Доступні кредити не врятують промисловість
- Представники реального сектору схильні бачити причину своїх проблем до жорсткої грошово-кредитної політики Центробанку. Відповідно, глава ЦБ Ельвіра Набіулліна виступає символом фінансових труднощів, у тому числі і промислового сектору. На своїй останній прес-конференції Набіулліна вийшла з брошкою у вигляді літери «V», що можна було витлумачити як «вендета». Опустивши ключову ставку до історичних 4,25%, Набіулліна перекинула м’яч на полі промисловців – тепер вони мають забезпечити економічне зростання.
- Крім того, що промисловці хочуть в ідеалі нульові процентні ставки і критикують, як мільярдер Олег Дерипаска, ЦБ за кінцевий відсоток за кредитами (вони досягають 17% за рахунок прибутку банків і необхідності створювати резерви), є й інші складнощі, вирішити які російська промисловість не в змозі.
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- Липень став показовим у цьому плані: неробочі дні закінчилися два місяці тому, але виробничий сектор Росії, за словами економіста IHS Markit Шиана Джонса, «зробив крок назад». Обсяги виробництва почали зростати, але виникла те, про що завжди говорять прихильники політики ЦБ: готову продукцію нікому продавати. Кількість замовлень скорочується як всередині країни, так і за її межами. Клієнти коливаються з-за невизначеності і не поспішають купувати готову продукцію.
- Труднощі з попитом ускладнюються девальвацією рубля: ціни на імпортну сировину різко підскочили, але перекласти витрати на споживачів у промисловців не виходить, оскільки попит і без того падає. Тому в усьому промисловому секторі йдуть звільнення «за власним бажанням» – підприємці економлять на робочій силі. В силу цього ідея влади відправляти безробітних на громадські роботи за МРОТ все більше набуває актуальності.
- Керівники промислових підприємств і власники, як засвідчило опитування Центру кон’юнктурних досліджень ВШЕ, скаржаться на слабкий попит (46%) і недостатні для розвитку обсяги виробництва (29%). У червні, за оцінкою ВШЕ, завантаження потужностей в обробному секторі склала 58,4%, що гірше кризи 2014-2016 років.
- В цілому динаміка трохи поліпшується за місяцем: якщо в квітні промисловість показала падіння на 10%, то в червні воно склало 6,4%. Однак за підсумками року вона скоротиться на відповідну величину – 6,4%. Вихід на докризові обсяги виробництва можливий тільки в четвертому кварталі 2021 року. І процентна ставка ЦБ ніяк не може прискорити відновлення.
- https://kapital-rus.ru/articles/article/nabiullina_ne_pomogla_rossiiskaya_promyshlennost_prodoljila_padat/