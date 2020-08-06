У Києві водій пішов під суд за побиття велосипедиста, який зробив йому зауваження

У Києві водій побив велосипедиста, який зробив йому зауваження. Тепер хуліган може бути засуджено до штрафу або громадських робіт.

Про це в середу, 5 серпня, інформує прес-служба столичної прокуратури.

Повідомляється, що 26 липня на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі Києва велосипедист зробив зауваження водієві автомобіля з приводу порушення ним правил дорожнього руху під час зупинки на перехресті. Після цього водій наздогнав велосипедиста, повалив його на землю і завдав йому кілька ударів. Побивши велосипедиста, чоловік зник з місця події.

«Правоохоронці встановили особу порушника. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Під час досудового розслідування підозрюваний беззаперечно визнав свою провину», — йдеться в повідомленні.

За скоєний злочин зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 850 грн) або громадських робіт на строк до двохсот годин.