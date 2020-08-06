Геращенко про зняття з поїзда п’яних пасажирів: потрібно зробити чорний список

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зустрів поїзд Харків-Ужгород, в якому група пасажирів після розпиття спиртних напоїв почала порушувати громадський порядок, і запропонував зробити чорний список для тих, кого ссаживают з поїздів за бешкет, хуліганство і за вандалізм. Таким пасажирам запропонував не продавати квитки.

Про це він сказав у коментарі УНН.

“Сьогодні їхав поїзд Харків-Ужгород. Після посадки у Харкові група пасажирів стала розпивати спиртні напої, кричати, порушувати громадський порядок. Прийшов начальник поїзда, попросив їх не галасувати, не кричати, не заважати іншим пасажирам. Його, природно, не слухали. Почали йому погрожувати. Він набрав „102“ і одного, самого головного призвідника, зняли з поїзда в Полтаві. Однак, це не заспокоїло інших. Ще двоє активістів почали те ж саме — агресивно виступати. Тому в Лубнах зняли ще двох”, — сказав Антон Геращенко.

Він зазначив, що вся ця компанія зловживала спиртними напоями, що залишилися після зняття ще двох у Лубнах заспокоїлися.

“Тому я приїхав, разом з виконуючим обов’язки „Укрзалізниці“ Іваном Юриком на Київський вокзал, ми зустріли цей поїзд. Поговорили з начальником поїзда. Висловили йому подяку за небайдужість і гарне виконання своїх обов’язків. А також зняли даний факт і надамо пресі інформацію про те, що поліція, Міністерство внутрішніх справ і Укрзалізниця робить все для безпеки пасажирів”, — додав Антон Геращенко.

Він звернувся до тих, хто їздить на залізничному транспорті і літає літаку і нагадав, що транспорт — не місце для розпиття спиртних напоїв. Там потрібно дотримуватися правила проїзду і не заважати іншим людям в обмеженому просторі.

“Інакше — ми вас будемо висаджувати. Я взагалі запропонував… чолі Укрзалізниці зробити чорний список пасажирів, тих, кого ссаживают з поїздів за бешкет, за хуліганство, за вандалізм — і просто-напросто не продавати таким людям квитки”, — зазначив Антон Геращенко.