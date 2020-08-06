Військову адміністрацію у Сєвєродонецьку очолив діючий співробітник СБУ

Голова ОДА заявив про політичні непорозуміння в Сєвєродонецьку

Керівником військово-цивільної адміністрації в Сєвєродонецьку став діючий співробітник Служби безпеки України Олександр Стрюк. Його представив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Про це повідомляє прес-служба Луганської облдержадміністрації.

Стрюк заявив про сподівання на ефективну співпрацю з керівниками структурних відділів та комунальних служб. У свою чергу, Гайдай заявив, що в міськраді зараз криза із-за політичних непорозумінь.

«Олександр Стрюк — співробітник Служби безпеки України. Роботи дуже багато. Тому що, на жаль, в міськраді з-за політичних непорозумінь виникла криза», — зазначив глава Луганської області.