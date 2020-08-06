З’явилося відео моменту ДТП на Бессарабці в Києві з участю кур’єра піцерії

У середу, 5 серпня, сталася автопригода в другій половині дня на Бессарабці в Києві. В результаті аварії скутер кур’єра піцерії «Dominos» опинився під колесами двох автомобілів.

Відео ДТП поділилися очевидці на сторінках в Facebook.

Так, на кадрах можна побачити, як білий «Мерседес» збив кур’єра ресторану, який їхав на скутері. Постраждалий в частки секунди встиг зіскочити зі свого транспортного засобу, що через мить виявилося затиснуте між двома легковиками, не поділили дорогу.

Стан кур’єра київської піцерії поки невідомо. Поліція про даний інцидент у центрі столиці поки не повідомляла.