Старі і нові проблеми абсолютно всіх японських автомобілів

Ще з часів касетних магнітофонів в наших умах відклалося, що Японія — це країна передових технологій. І частково це так і є. Однак в сьогоднішньому багатополярному світі тренди задає не тільки Країна висхідного сонця. Особливо, якщо мова йде про автопром. Чомусь саме в цій сфері японці дотримуються консервативних поглядів, роками залишаючи претензії клієнтів без уваги. Ми відібрали старі і нові “болячки” японських автомобілів.

За останні десятиліття японські машини зазнали значних змін – і це не може не радувати. Однак судячи з мінусів, які автовиробники транслюють в своїх автомобілях від покоління до покоління, породжуючи і плодячи нові, автопром Країни висхідного сонця рухається не до світанку, а до заходу. І навряд чи в найближче десятиліття зможе конкурувати з Європейським.

Зупиніть будь-якого власника японського автомобіля і розпитайте про мінуси. Незалежно від віку машини, негативні моменти будуть позначені, як під копірку.

Втім, спершу, про плюси, якими так бравируют японські виробники. За ними закріпилася слава надійних, більш доступних в порівнянні з європейськими брендами і вигідними при перепродажі, тому як мало втрачають в ціні. І це факт.

Але чи готові ви миритися, наприклад, з відсутньою шумоізоляцією? Причому, з покоління в покоління різних моделей автомобілів японські виробники рапортують про зниження рівня шуму. Але коли сідаєш в салон “японки”, чекаючи від нього “німецької” тиші, не отримуєш бажаного. Таке враження, що шум океанських хвиль, які омивають острів, трохи скорегував слух японських інженерів в гіршу сторону. І навіть в марках, що відносяться до преміального сегменту, ця проблема присутня.

Шумлять арки, мотор, вітер в дзеркалах. Як протягом десятиліть можна цього не помічати? Рішення тільки одне: після покупки заганяти автомобіль в спеціалізований сервіс і покращувати шумоізоляцію. А це, до речі, в залежності від «хотілок» і моделі автомобіля, витягне з кишені автовласника від 15 000 гривень і вище.

Метал – не найдостойнішої якості. Якщо взяти кузов двадцятирічної “японки” і порівняти з будь-якою сучасною моделлю, то факт економії в нових машинах буде, що називається, в наявності-метал тут більш тонкий. Та й з антикорозійною обробкою у деяких популярних моделей на українському ринку проблеми є.

Якщо розглядати салони сучасних “німців” і “японців”, то останні не витримують ніякої критики. Все, від матеріалів до виконання в японських автомобілях поступається німецькому автопрому. А графіка мультимедійної системи і її функціонал — і зовсім привіт з 90-х навіть у дорогих моделей. Притому, що раніше було навпаки.

Там, де європейські автобудівники блищать технологіями, японські відстають навіть не на крок. Старі мотори злегка модифікують, і це підноситься маркетологами, як досягнення. При цьому їх обсяги, витрата палива і динаміка залишають бажати кращого.

Однак все це не заважає азіатам добре продавати свою продукцію в Україні і в світі. Старі клієнти звиклися з “косяками” японського автопрому, а нові — стали жертвою нещадних маркетологів.

: bizua.org

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.