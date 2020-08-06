Три види морепродуктів, від яких варто відмовитися

Морепродукти вважаються одним з кращих джерел білка. Однак не всі види однаково корисні. Є й такі, яких лікарі рекомендують уникати.

Акула

Акулу не рекомендують вживати в їжу через її хижацький спосіб життя. В її харчовому ланцюжку знаходиться багато риб, які часто забруднені ртуттю. В результаті в м’ясі акули теж виявляється її багато. Велика кількість ртуті може привести до порушень роботи мозку. Особливо небезпечно м’ясо акули для дітей і вагітних.

Креветка

Імпортовані креветки можуть похвалитися безліччю забруднювачів: кишкова паличка, сальмонела, лістерії, антибіотики, залишки хімікатів і багато іншого. Тому краще віддавати їм перевагу тільки в тих місцях, де можна купити свіжий продукт.

Вугор

Більшість прісноводних вугрів вирощують на фермі, які відомі своїм негативним впливом на навколишнє середовище. Додаткова проблема-забрудненість вугра ртуттю. На жаль, але від суші з цією рибкою краще відмовитися.

: ukrhealth.net

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