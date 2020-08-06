Олег Винник отпраздновал день рождения шоу в дополненной реальности на НСК “Олимпийский”

Тысячи поклонников наблюдали за первым в истории стадионным шоу с использованием технологий VR и AR технологий.

31 июля на главной арене страны НСК “Олимпийский” состоялся уникальный высокотехнологичный концерт Олега Винника, посвященный дню рождения артиста. Это было первое в истории стадионное шоу с использованием технологий VR и AR, ставшее возможным благодаря лидерам платежных инновационных решений — Visa и ПриватБанк, за которым зрители наблюдали онлайн из разных уголков мира.

Беспрецедентное для Украины музыкально-интерактивное событие объединило реальное с виртуальным. Масштабная сцена длиной 54 м, сверхмощные свет и звук, живое исполнение любимых хитов — 100% live в сочетании с разнообразием анимированных цифровых объектов в 3D создали незабываемую атмосферу настоящего праздника.

Каждая композиция сопровождалась уникальным визуальным оформлением, неожиданными сюжетами и спецэффектами. Так, в начале концерта Олег Винник “виртуально” спустился в метро, ​​на которое превратились коридоры НСК по пути музыканта к сцене. Исполняя легендарную “Вовчицю”, “достал” с неба луну. А в фан-зоне и на трибунах певца встречали цифровые зрители, которые полностью заполнили “Олимпийский”. Открывал невероятное действо украинский телеведущий, актер, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов.

Самым трогательным моментом перфоманса стало обращение артиста к украинцам по всему миру с призывом объединяться во время исполнения песни “Роксолана”. А самым неожиданным сюрпризом — знакомая поклонникам композиция “Наталя-Наталі”, переведенная на немецкий язык.

Каждый желающий смог попасть в гримерку Олега, сделать совместное селфи и лично вручить цветы музыканту. Клиентам Visa и ПриватБанк была предоставлена ​​дополнительная скидка на покупку билетов и возможность добавить эксклюзивный диджитал скин с Олегом Винником. Желающие также имели возможность присоединиться к филантропической инициативе от Всеукраинского благотворительного фонда “Помогать просто”: подарить мишку артисту за дополнительные средства, которые будут переданы Краматорском детскому дому “Антошка”.

“Наконец это произошло! Все, над чем работали несколько месяцев, о чем переживали и чем гордимся! Первое стадионное шоу в дополненной реальности на НСК “Олимпийский” — уже история, которую создали десятки тысяч людей: лучшие специалисты Украины в различных отраслях и, конечно, мои зрители. Работать на пустом стадионе — слишком сложно, но я чувствовал их энергию и любовь по ту сторону экранов”, – отметил Олег Винник.

: showdream.org