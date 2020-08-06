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Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, водитель погиб

06.08.2020

Под Киевом в четверг утром, 6 августа, произошло масштабное ДТП, в результате которого автомобиль «Таврия» разорвало на куски, а водитель погиб на месте.

Авария случилась в городе Обухов, неподалеку от заправки WOG. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Telegram.

«Смертельное ДТП под Киевом: столкнулись несколько автомобилей, разорвало «Таврию», водитель погиб на месте», – говорится в посте.

Под Киевом авто после ДТП разорвало на куски, водитель погиб

Отмечается также, что на место прибыли спасатели, правоохранители и медики.

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

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