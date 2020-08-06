Под Киевом в выгребной яме погибли три человека

После того, как в харьковском коллекторе погибла целая бригада коммунальщиков, похожее чрезвычайное происшествие произошло под Киевом.

Как сообщили в областном главке ГосЧС, вечером в среду, 5 апреля, в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что в выгребную канализационную яму в селе Пятигоры упал человек.

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили, что в яме находятся четверо — все без сознания. Людей вытащили и попытались реанимировать.

К сожалению, трое из них умерли, выжить удалось лишь одному мужчине 1989 года рождения. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом».

Выяснилось, что житель села чистил яму и, почувствовав себя плохо, позвал на помощь. Его супруга попыталась помочь мужу, спустилась в яму, но ей также стало плохо. К ним на помощь поспешили зять и соседский мальчик. Но все они отравились и потеряли сознание.