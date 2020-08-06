Reuters: Причиной взрыва в Бейруте могла стать халатность

Причиной взрыва в порту Бейрута могли стать халатность и бездействие властей в течение нескольких лет.

На это указывают первоначальные итоги расследования ЧП, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

«Это халатность», — сказал источник, добавив, что ранее несколько комитетов и судей рассматривали проблему безопасности хранения груза, но «ничего не было сделано», чтобы вопрос об утилизации или перемещении селитры был решен.

По его словам, пожар возник на складе 9, а затем распространился на склад 12, где и хранился высокогорючий материал.

Как сообщил глава ливанской таможенной службы Бадри Дахер, таможенники 6 раз направляли документы, в которых предупреждали о потенциальной опасности этого материала.

«Мы просили о том, что груз реэкспортировали, но этого не произошло. Пусть эксперты и заинтересованные стороны решают, почему этого не произошло», — сказал он телеканалу LBCI.

Другой источник, близкий к портовым службам, сказал, что команда, которая полгода назад инспектировала груз, предупреждала, что если его не вывезти, «на воздух может взлететь весь Бейрут».