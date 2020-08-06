«В Раде никто не знает, как работает электронная почта»

Рефлексия на тему идеи об регистрации официальной почты для ФОП и юрлиц.

Сергей Петренко, основатель коворкинга Terminal 42 и автор телеграм-канала blognot, написал для издания AIN.UA колонку-рефлексию на тему идеи об регистрации официальной почты для ФОП и юрлиц.

В парламент подали два законопроекта, в которых вводится понятие официального адреса электронной почты. Главный вывод, который можно сделать из анализа текстов обоих законопроектов и пояснительных записок к ним — в Комитете Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и в аналогичном министерстве никто не знает, что такое электронная почта и как она работает.

Начнем с простого. Оба проекта вводят понятие «официальный электронный адрес» и указывают, что это определенным образом сформированный адрес электронной почты, который служит официальным контактом организации или гражданина. Такой адрес должен состоять из ИНН физлица или кода ЕДРПОУ для компании и доменного имени, но ни в коем случае не в доменной зоне .ru. Вот уже тут становится неясно — а откуда возьмется такой адрес и кто обеспечит его функционирование? Если речь идет о некоей почтовой службе, которая будет поддерживаться государством, то зачем надо фиксировать в законе ограничение доменной зоны? Если этот адрес как-то должен сам себе сделать ФОП или организация, то как это представляется авторам — я иду на gmail.com и завожу себе адрес вида мойИНН@gmail.com? А если он занят? А если я заведу себе адрес ИНН@yandex.ua — можно? А ИНН@russiaforever.su?

В тексте законопроекта №3861 есть какой-то намек на функционирование почтовой службы, когда речь идет об адресе для граждан — «Під час оформлення паспорта громадянина України вперше особі автоматично (або за бажанням) присвоюється офіційна електронна адреса та забезпечується доступ до такої адреси». Но как быть тогда с отметкой в пояснительных записках, где сказано, что оба проекта не требуют дополнительных расходов?

У меня есть простой ответ на все эти вопросы:

Просто авторы законопроекта знают, как зарегистрировать себе электронную почту, но никто из них понятия не имеет, что для этого нужны серверы, настройки и люди, ими занимающиеся. Как в свое время одному программисту, работающему в «Яндексе», сказали «А чего там работать? Зашел на сайт, ввел запрос и все. Вот в 1С сложно!».

Но это еще не все — печальный факт заключается в том, что никто из имевших отношение к законопроектам не знает, как работает электронная почта. Об этом можно судить по новации, которая указана в обоих текстах:

У випадках, передбачених законом, направлення листів та/або повідомлення особі вважається належним чином надісланим та врученим, якщо такий лист та/або повідомлення надіслано на його офіційну електронну адресу та є електронне підтвердження про дату та час його направлення.

Собственно, ради этого абзаца оба закона и предлагаются — идея авторов заключается в том, чтобы при наличии электронной почты перестать слать бумажные уведомления, например, в виде повесток в суд. Проблема, правда, в том, что электронная почта не является заменой почте бумажной. А в юридическом смысле отправка электронной почты в принципе не равноценна вручению бумажного письма.

Давайте разберемся, как именно работает электронная почта. Вы являетесь пользователем почты с адресом, зарегистрированном на определенном сервере, и хотите отправить письмо кому-то, у кого есть адрес. После написания письма в программе-клиенте, пусть и в виде браузера в случае с веб-почтой, эта программа связывается с вашим почтовым сервером для исходящей почты и передает ему письмо для отправки.

По-видимому, этим процессом знания законодателей и ограничиваются, но почта ведь еще никуда не доставлена. После получения письма от клиента почтовый сервер делает уйму процедур — он анализирует адрес получателя, связывается с DNS, чтобы узнать адреса серверов, ответственных за обработку почты домена получателя, связывается с этими серверами и отправляет им письмо. Даже если тут все прошло успешно, это совершенно не означает, что письмо получено получателем — по аналогии с бумажным письмом можно лишь сказать, что такое письмо поступило в почтовое отделение, обслуживающее адрес получателя, — но ведь успех в данном случае не гарантирован. Вот очень небольшой перечень возможных причин неудачи:

Домен может быть не найден. Например, владелец не продлил его. Письмо доставлять некуда.

У домена отсутствует запись MX. Сисадмин, видимо, работал раньше консультантом у народного депутата, который писал законопроект, поэтому он не знает, что эту запись надо прописывать. А может, бухгалтер, занимающаяся регистрацией компании, считает, что раз у них есть сайт по адресу mycoolcompany.com.ua, то и адрес [email protected] тоже существует — она может даже не знать, что это два разных домена.

Почтовый сервер получателя может оказаться недоступным. Причем по самым разным причинам, включая нарушение связи за пределами сетей как отправителя, так и получателя. Здесь, кстати, есть широчайшее поле для коварных вопросов — раз отправка электронного письма является юридическим действием, то нелишне вспомнить, что время этого действия в определенных случаях должно соответствовать требованиям закона. Например, повестку о вызове в суд надо вручить не позднее, чем за пять дней до дня заседания. Почтовые серверы, столкнувшись с невозможностью доставить почту из-за недоступности сервера получателя, обычно продолжают свои попытки в течение довольно долгого времени — а за это время срок отправки повестки может оказаться нарушен.

Почтовый сервер получателя доступен, но получателя на нем нет.

Почтовый сервер получателя доступен, аккаунт получателя есть, но почту не принимает из-за переполнения ящика.

Почтовый сервер отправителя настроен неверно/находится в списке открытых релеев/не имеет SPF-записи и почтовый сервер получателя отказывается принимать с него почту. Вы сомневаетесь, что такое возможно в случае с серверами государственных органов?

В идеале, во всех этих случаях (кроме последнего) почтовый сервер отправителя письма сообщит об ошибке самому отправителю. То есть секретарю суда, милой девушке с незаконченным юридическим образованием в почту свалится текстовое письмо с тремя абзацами английского текста и кусками логов о том, что письмо доставить не удалось. Есть хоть кто-нибудь, кто поверит в реальность сценария, в котором секретарь не удалит такое письмо напрочь при наличии распечатки из почтовой программы о том, что с ее компьютера письмо отправлено? Я скорее поверю, что сисадмин, занимающийся поддержкой почтового сервера в суде, просто перенаправит отправку писем о недоставке в /dev/null, чтобы не мешали никому.

При этом положение об официальной электронной почте имеется в соответствующих Кодексах уже несколько лет — но там речь идет о регистрации таких адресов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе и такая регистрация является обязательной для тех, чья деятельность непосредственно связана с судебными процессами, а рядовому ФОП или компании — по желанию, если он участвует в каком-то процессе. И, конечно, раз уж вы такое желание проявили, логично, чтобы вы заботились о работоспособности своего адреса и доставляемости определенных категорий писем на него — но законопроекты не предусматривают никакой добровольности. Более того, такой адрес будет неизменным в случае с физлицом — представляете себе горизонт планирования в случае с регистрацией такого адреса при выдаче нового паспорта 14-летнему подростку?

В общем, приходится закончить тем выводом, с которого начал — весь состав Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации, перечисленный в качестве авторов законопроектов, и Минцифры, инициировавшее эти законопроекты, не имеют представления, что такое электронная почта и как она работает.

Сергей Петренко, tech-предприниматель; опубликовано в издании AIN.UA