Суд подтвердил незаконность закупки Укрзализныцей системы продажи электронных билетов на маршрут «Киев-Аэропорт Борисполь»

Ситуация в Укрзализныце уверенно приближается к катастрофической. К полному провалу госпредприятие ведут нынешние и прошлые руководители.

Двигаясь от одного громкого коррупционного скандала к другому, еще более резонансному, горе-менеджмент довел ключевое системообразующее Предприятие страны до грани банкротства, поставив, таким образом под вопрос будущее украинской экономики в целом. Наш материал об одном из таких коррупционных скандалов, который, наконец, нашел свое логическое разрешение, зафиксированное Постановлением суда. История вопроса следующая.

Еще в 2012 году была разработана и внедрена система онлайн продажи электронных билетов booking.uz.gov.ua. Система успешно развивалась, предоставляя пассажирам новые услуги: расширился перечень поездов с электронными билетами, внедрили онлайн-возврат, запустили мобильные приложения и другие сервисы. Убедившись в успешности проекта, руководитель УЗ, на тот момент Евгений Кравцов, вступил с бенефициаром компании «Виртуальные технологии и системы» (ВИТЕС) Сергеем Кравцом в сговор, с целью вывести успешный проект из-под контроля УЗ под полный контроль частной компании.

Еще 10.07.20018 года в соответствии с протоколом совещания при первом заместителе начальника службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала «Юго-западная железная дорога» (ЮЗЖД) Качуры Р.П. принимается решение о предоставлении ВИТЕС полного доступа к инфраструктуре стратегического предприятия, а именно возможность изучать аппаратные и программные средства системы обслуживания пассажиров. Таким образом, государственный монополист предоставил доступ частной компании к своим мощностям для копирования сервиса по продаже электронных билетов, фактически пустив в святая святых посторонних людей.

В дальнейшем УЗ на своем официальном домене размещает клон своего же официального сервиса, который решила «купить», а после разгоревшегося скандала «Главный информационно-вычислительный центр» УЗ (ГИВЦ), отвечающий за эксплуатацию информационных систем, закрывает доступ к сайту. Важно отметить, что клон официального сайта был размещен на сервере ГИВЦ задолго до подписания договора с ВИТЕС, что прямо указывает на сговор должностных лиц УЗ и ВИТЕС. Принципиальным моментом в этой истории есть тот факт, что клон сайта, который ВИТЕС продал ЮЗЖД, является точной копией официального сервиса по продаже эл. билетов с одной лишь разницей – он дает возможность оформить билеты только по одному маршруту Киев- аэропорт Борисполь. Таким образом, ГИВЦ разместил на своих мощностях программный продут ВИТЕС для подмены официального государственного ресурса.

Далее, 26.10.2018 года на заседании тендерного комитета ЮЗЖД принимается решение о заключении договора по переговорной процедуре в обход открытых торгов с ВИТЕС на поставку системы по продаже билетов онлайн всего лишь на один новый рейс «Киев-Борисполь», а 26 ноября уже заключили договор на на заоблачную сумму в 21 млн. грн. (с протоколом тендерного комитета и договором можно ознакомиться здесь). Мотивировалось данное решения «необходимостью осуществить дополнительную закупку у того же поставщика в целях унификации, стандартизации и обеспечения совместимости … с имеющимися технологиями…» При этом, ЮЗЖД никогда ранее не имела никаких отношений с ВИТЕС, которое в свою очередь, никогда не занималось разработкой автоматизированной системы продажи электронных билетов УЗ. Чем же обоснована такая гигантская сумма так же осталось загадкой.

Вопрос незаконности проведения данной закупки рассматривался АМКУ, но тот по формальным признакам не стал выносить решения по существу, прикрывая незаконную сделку, что в конечном итоге подтверждается Постановлением суда.

Изложенные факты являются не плодом домыслов журналистов, а официально подтверждены выводами проверки Государственной аудиторской службы Украины. Рассмотрев факты, изложенные в заявлении общественной организации «Зализныця без коррупции», ГАСУ, осуществив мониторинг и проверку данной закупки, выявила существенные нарушения (подробно описано здесь).

Зачем же создавать новый сервис на один рейс, когда очевидно, что проще и дешевле добавить дополнительную станцию к уже существующему?

Итак, общая картина предстает в следующем виде. УЗ приобретает у ВИТЕС сервис по продаже билетов на одно направление при том, что этот сервис совершенно не нужен пассажирам, поскольку существующий прекрасно работает. Более того, мы видим, что сервис, якобы предоставленный ВИТЕС, а на самом деле скопированный у ГИВЦ, не имеет даже минимальных отличий от исходного даже в интерфейсе. Государственная компания предоставляет частной фирме возможность скопировать собственный продукт, даже минимально его не изменив, а потом покупает свой же софт.

Однако, сколько веревочке не виться – конец все равно будет. 27 июля 2020 года Северный Хозяйственны Апелляционный суд постановил: признать недействительным решение тендерного комитета регионального филиала ЮЗЖД АО УЗ № 881 о намерении заключить договор на закупку информационной системы по коду ДК (021:2015:48810000-9); Недействительным признан заключенный между ЮЗЖД и ВИТЕС Договор № ПЗ ДН-о-1841 на закупку системы продажи билетов на рейс Киев- аэропорт Борисполь.

Таким образом, Хозяйственный Апелляционный суд не просто определил недействительной всю договорную базу, регулирующую отношения УЗ с ВИТЕС по поводу закупки системы на продажу в онлайн эл. билетов на рейс Киев-Борисполь, но и признал, что стороны в своих действиях нарушили закон.

Постановление суда подтверждает обоснованность действий НАБУ в открытом в отношении должностных лиц УЗ и ВИТЕС уголовном деле. С иной степенью убедительности теперь выглядят действия САП и НАБУ, предъявившие подозрения в совершении преступления ряду должностных лиц Укрзализныци и ВИТЕС: директору филиала ГИВЦ УЗ Александру Войтко, его бывшему заместителю Вадиму Горюшку, директору ВИТЕС Алексею Косенкову и бенефициару компании Сергею Кравцу (информация здесь).

Не нужно быть профессиональным юристом для того, чтобы оценить прямые следствия постановления Апелляционного хозяйственного суда. Они представляются следующими. А. Поскольку Договор между ВИТЕС и ЮЗЖД признан недействительным, фирма обязана возвратить денежные средства, полученные по этому договору, а ЮЗЖД, соответственно, возвратить полученные от него оборудование и программное обеспечение. Б. В связи с вынесением решения Апелляционного хозяйственного суда, общественный резонанс коррупционной проблематики резко возрос и вопрос возврата ВИТЕС денежных средств Укрзализныце, становится лакмусовой бумагой и тестом на профессиональную пригодность всей правоохранительной системы страны. В. Дальнейшие действия в данном вопросе реформаторов в руководстве УЗ, и особенно ее главы Ивана Юрыка, станут объективным показателем серьезности их намерений в борьбе с коррупцией. Дальнейшее развитие ситуации так же наглядно покажет, насколько они независимы от бывшего руководителя предприятия Е. Кравцова, который создал и реализовал данную коррупционную схему.

Судебные тяжбы по данному делу, из-под которого явственно просматриваются развесистые коррупционные уши топ-менеджмента УЗ и руководства ВИТЕС, продолжаются уже третий год. Люди, создавшие данную ситуацию и призванные обеспечить цифровизацию сервисов УЗ, в большинстве своем продолжают делать успешную карьеру и грабить Укрзализныцю. А пассажиры, тем временем, вынуждены стоять в очередях ж/д касс за билетами.

После оглашения справедливого решения суда появилась надежда на то, что в ближайшее время онлайн сервис по продаже ж/д билетов на рейс Киев-Борисполь все же заработает на сайте booking.uz.gov.ua. Надеемся также на оперативное и квалифицированное вмешательство в сложившуюся ситуацию правоохранителей и прежде всего — сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры для скорейшего привлечения виновных к уголовной ответственности и возврата украденных средств в пользу государства.