Черный вторник: Бейрут — в руинах, Ливан — в разрухе

Чудовищный взрыв в столице Ливана Бейруте во вторник унес жизни как минимум ста человек, возможно, погибших много больше. Пострадавших и раненых не менее 4 тысяч. Звук взрыва, который власти города уже сравнили с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки, был слышен за сотни километров, даже на Кипре.

Взрыв 4 августа также, очевидно, был вызван смесью коррупции и бесхозяйственности.

Главная версия случившегося – сдетонировало огромное количество крайне небрежно хранившихся несколько лет опасных сельскохозяйственных удобрений, из которых производятся также взрывчатка и ракетное топливо. И у этой версии уже появились интересные детали.

Среди пострадавших – жена и дочь ливанского премьер-министра Хасана Диаба. В числе погибших – генеральный секретарь ливанской националистической (бывшей фалангистской) христианской партии «Катаиб» Назар Наджарьян. По предварительным данным, мощность взрыва превысила 3 килотонны в тротиловом эквиваленте (для сравнения: энергия взрыва атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму, была равна, по разным оценкам, взрыву от 13 до 18 тысяч тонн тротила). Взрывная волна повредила здания в радиусе десяти километров.

При этом дальнейший рост количества жертв из-за большого числа пропавших без вести неизбежен, тела погибших все еще извлекают из-под завалов рухнувших зданий. В числе прочих в Бейруте, как выяснила «Аль-Джазира», ранены 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей. Граждан Украины, по данным на середину дня 5 августа, среди убитых и раненых нет. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.

В Бейруте практически уничтожен морской порт, над городом до сих пор висит ядовитое облако. Предварительные выводы следствия: «При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые воры могли совершить кражу, на 12-м пирсе порта произошли сперва возгорание ящиков с пиротехникой, а затем – детонация хранившихся поблизости, в одном из складов порта, 2750 тонн аммиачной селитры».

Ливанские медики и работники госпиталей говорят, что уже ни одного свободного места для поступающих все время пострадавших у них не осталось

Примечательно, что полгода назад ливанские спецслужбы пытались расследовать, почему в порту Бейрута хранится такое количество аммиачной селитры (или нитрата аммония). В результате выяснилось, что груз представляет огромную опасность. Химически это соль азотной кислоты, используемая в качестве компонента взрывчатых веществ и одновременно как азотное удобрение для полей. В очень многих государствах свободная продажа нитрата аммония даже в виде удобрений запрещена или ограничена. После террористического акта в Оклахома-Сити ограничения на продажу и хранение нитрата аммония были введены в некоторых штатах США. В результате взрыва нитрата аммония, обладающего повышенной летучестью, в воздух выбрасываются высокотоксичные оксиды азота и аммиак.

Места хранения аммиачной селитры и других схожих субстанций (вроде нитрата натрия) обязательно должны быть сверхпожаробезопасными, причем там не должно быть никаких вытяжных шахт, труб и иных коммуникаций, где могли бы скапливаться взрывоопасные частицы. Никаких этих обязательных условий в порту Бейрута, где температура летом в крытых некондиционированных помещениях достигает 60 градусов по Цельсию, соблюдено не было. Но самое главное: этот опаснейший груз, очевидно, так хранился около 6 лет.

По информации ливанского канала LBCI, взорвавшуюся аммиачную селитру конфисковали в 2014 году с торгового судна Rhosus, ходившего под флагом Молдавии и принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска по имени Игорь Гречушкин. Об этой истории тогда много писали, например, «Новая газета», «Медиазона», а также и другие СМИ и расследовательские группы, в том числе Conflict Intelligence Team.

В 2013 году судно из-за проблем с электроникой было вынуждено встать на стоянку в порту Бейрута на пути из грузинского Батуми в Мозамбик. Когда ливанские власти выяснили, какой груз, в том числе, находился на «Росусе», аммиачную селитру примерно через год перевезли в один из портовых складов, а судну запретили выход в море. Большая часть экипажа смогла уехать из Ливана, но 4 человека, граждане Украины, оставались там фактически в заложниках еще около года – они до сих пор обвиняют Игоря Гречушкина в том, что он бросил их, судно и груз на произвол судьбы.

Борис Прокошев, бывший капитаном судна «Росус» во время его задержания в порту Бейрута, рассказал изданию Сибирь.Реалии, что судьба судна не интересовала ни владельца, ни получателей груза, ни кредиторов. При этом в том, что опасный груз оказался фактически брошенным в порту, он винит власти Ливана: «Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать: идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор – и вот что получилось. Ну и второе: этот нитрат аммония, удобрение, они могли бы вывезти на поля и запахать. Если груз никто не спрашивает, значит, он ничейный!» и сказал Прокошев.

На форумах в Интернете, посвященных морскому торговому судоходству, об Игоре Гречушкине и его компании Teto Shipping Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах, встречается много негативной информации: его обвиняют в невыплатах зарплат, наплевательском отношении к своим экипажам и судам, несоблюдении правил безопасности и даже мошенничестве.

Как напоминает знаток региона, аналитик агентства «Росбалт» Михаил Магид, Ливан сейчас и без того переживает тяжелые времена, связанные не только с пандемией коронавируса, но и с тяжелейшим экономическим кризисом. Даже до пандемии безработица среди молодежи достигала 40 процентов, в то время как система коммунальных услуг разрушалась.

Основное богатство в Ливане принадлежит местным банкам и лидерам этноконфессиональных общин, которые возглавляют политические партии. Последние рассматривают различные области экономики и государственные ведомства как сферы, предназначенные для личного обогащения, и Ливан является одной из самых коррумпированных стран мира. Мусорный кризис и финансовый кризис в стране – результаты опасного сочетания некомпетентности и коррупции.

Взрыв 4 августа также, очевидно, был вызван смесью коррупции и бесхозяйственности. Причем произошёл он перед важным политическим событием в Ливане. 7 августа специальный трибунал в Гааге должен огласить окончательный вердикт по делу об убийстве бывшего премьер-министра Рафика Харири. Политик погиб в результате теракта в 2005 году.

Кое-где в порту Бейрута еще тлеют оставшиеся очаги пожара, что мешает спасателям

В последние сутки уже появилось довольно много конспирологических версий случившегося, которые столь же быстро опровергались. Некоторые арабоязычные СМИ писали, что на самом деле в Бейруте могли взорваться компоненты ракет, которыми связанная с Ираном шиитская группировка «Хезболла», контролирующая половину Ливана, собиралась обстреливать Израиль, и что даже взрыв мог стать результатом израильской диверсии и даже авианалета. Однако эти сообщения были опровергнуты и Израилем, и самой «Хезболлой». Армия обороны Израиля даже опубликовала в своем Twitter пост о намерении предложить Ливану гуманитарную и медицинскую помощь, в котором говорится: «Пришло время для преодоления конфликта».

Президент США Дональд Трамп, вопреки заявлениям ливанских властей, назвал случившееся в Бейруте «ужасной атакой». Он заявил, что встречался с американскими военными, и они, по его словам, считают катастрофу спланированным нападением, «основываясь на характере взрыва».

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«Я каждый месяц писал Путину!» Интервью с капитаном судна, груз которого взорвался в Бейруте

Последствия взрыва в Бейруте, 5 августа

Взрыв в порту ливанского Бейрута произошел из-за детонации 2750 тонн аммиачной селитры, выгруженных с судна «Росус» в сентябре 2014 года. Эти данные приводит ливанский канал LBCI по итогам заседания Высшего совета по обороне. В результате взрыва погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Сам сухогруз, ходивший под флагом Молдавии, принадлежал бывшему жителю Хабаровска Игорю Гречушкину, который в 2014-м бросил пароход вместе с членами экипажа на произвол судьбы.

О том, как «Росус» оказался в порту Бейрута и как члены экипажа стали фактически заложниками судна, запертого в Ливане, Сибирь.Реалии рассказал бывший капитан парохода Борис Прокошев.

– Попал я на это судно где-то в 13-м году. Я тогда жил в Одессе, одно из агентств предложило мне работу капитаном на «Росусе». Я на нем до этого работал, где-то за год. Отработал примерно четыре месяца. Пароходик, конечно, не очень удобный, условия тяжелые, но мне куда деваться? Работа-то нужна. Судно само по себе мореходное, крепенькое. Тогда хозяева были другие, киприоты. А этот Игорь Гречушкин принимал его у них как раз, когда я уходил. Когда мне снова предложили работу на «Росусе», я подумал – хорошо, русский судовладелец. Встретился ним, вроде, нормальный. Потом приехал на пароход, он стоял в Турции, на рейде Тузлы. Смотрю, весь экипаж почему-то меняется. Мне это показалось подозрительным. Я спрашиваю капитана, в чем дело? «Да все нормально, все хорошо». Капитан оказался мерзавец, ничего мне не сказал о том, что экипаж уходит из-за невыплаты зарплат. И они все быстро слиняли. Потом мы уже узнали, что они вызывали Международный профсоюз моряков, потому что им 4 месяца не выплачивали деньги. А нам ничего не сказали, никто из экипажа! Они объяснили свое увольнение тем, что надо идти в Мозамбик, а это далеко, им не хочется. Ну, а мне-то что Мозамбик? Мне чем дальше, тем лучше, больше денег заработаю.

Борис Прокошев

– Какой груз нужно было везти?

– Нитрат аммония, селитра. Удобрения. Из Турции мы пошли в Грецию, в Пирей. Встали на рейд, заправились, заказали то, что нам нужно на рейс. Гречушкин все подписал. А когда дело дошло до получения заказа – продовольствие, всякие расходные материалы – он сам приехал и почти все вернул обратно поставщикам, не заплатил. Сказал, денег нет. С Пирея он погнал нас в Бейрут, взять на палубу груз, чтобы дополнительные деньги заработать. Но груз он нашел такой, что нельзя его было ставить на палубу, на люки трюмов. Это была тяжелая дорожная техника, одну машину поставили, крышка люка прогнулась. Поставили бы вторую – они бы оказались все в трюме. Пароход-то старый! Короче, я стал отказываться. Он на меня наезжал-наезжал, мол, укрепи как-нибудь, я уж ему и фото высылал. Но ему то по барабану! Но мы не взяли. И он нам сказал, чтобы мы пришли на Кипр, в Ларнаку. Но пароход арестовали ливанские власти за неуплату портового сбора. Не знаю, о какой сумме шла речь. Кроме этого, команда узнала, что он не платил предыдущему экипажу судна и забастовала: никуда мы не пойдем! В принципе, можно было уговорить экипаж, дойти до Кипра, но из Бейрута нас не выпустили. Часть команды смогла покинуть Ливан, а меня, старшего механика, третьего механика и боцмана отказались выпускать. И мы там торчали 11 месяцев! Ни копейки нам не платили. И продукты он нам даже не покупал. Можно сказать, оставил нас в заведомо опасной ситуации, обрек на голод. Кормил нас порт.

– Вы в то время были гражданином какой страны?

– России. В Украине у меня был только вид на жительство.

– Вы обращались за помощью к российским властям?

– Я писал каждый месяц Путину. Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных. Заключенный знает, когда он выйдет, а мы не знаем, когда нас выпустят! И отпустят ли вообще! Ответом была отписка: ваше обращение отправлено в МИД. Консульство мне сказало: что ты хочешь, чтобы Путин прислал спецназ, чтобы тебя тут боем освобождали? Они могли бы нанять адвоката, подать в суд. Но ничего не сделали. В итоге мы сами продали топливо и наняли адвоката. Он подал в суд на власти Ливана, они ведь не имели права нас держать, у нас даже и контракты уже закончились. И через суд нам разрешили уехать.

– Я слышал, что по законам Ливана нельзя судно оставлять без присмотра…

– Это не по законам. Они просто не хотели платить кому-то за то, чтобы за судном следили. А так – мы там жили и волей-неволей поддерживали его техническое состояние. Мы же не хотели утонуть на нем.

– Гречушкин на связь не выходил?

– Выходил. Но единственное, что сделал – оплатил нам дорогу до Одессы, когда нам разрешили уехать.

– Он в то время уже жил на Кипре?

– Да, у него там был вид на жительство. Сам он гражданин России, из Хабаровска. Не знаю, когда он оттуда уехал. Когда мы вернулись домой, я пытался подать на него в суд, потому что когда работодатель не выплачивает зарплату – это по российским законам уголовное преступление. Я подал иск в суд Хабаровска. Но его не приняли, сказали, подавай по месту его нахождения. То есть, на Кипр. Не захотели связываться.

– Сколько он вам задолжал?

– Мне лично 60 тысяч долларов. Стармеху – 50 тысяч, третьему механику – около 20, боцману – около 10. Причем я знаю, что когда он погрузил эту селитру в Батуми, ему дали миллион долларов за перевозку. Мне так сказал предыдущий капитан. И вдруг у него через месяц кончились деньги. Кстати, само судно, если его сдать в металлолом, это 350 тысяч. Он просто решил его бросить, а миллион прикарманить.

– А кто ему этот миллион заплатил?

– А вот заказчики из Мозамбика. Что самое интересное – я сначала-то и не волновался. Думаю, груз все равно нужен заказчикам, они его будут требовать. Выручат груз, ведь они только за перевозку миллион отдали. Но покупатели никаких шевелений не проявляли вообще!

Акция, которую проводили члены экипажа, требуя выпустить их на родину

– Вы знаете, что стало с грузом дальше?

– Когда мы уже убыли, его выгрузили на склад, под ответственность Министерства транспорта. Я об этом узнал от ребят-моряков, которые заходили в Бейрут. А пароход в итоге утонул, года 2-3 назад. У него была небольшая дырка, надо было периодически откачивать воду. А если экипажа нет, некому это делать.

– Как вы думаете, есть шанс долги по зарплате стребовать с Гречушкина?

– Если бы его посадили в яму и держали там, пока он не выплатил, может, быть и выплатил бы. Вы же знаете, как сейчас…Вот у меня тут в Сочи застройщик – дал я ему миллион 250 тысяч за квартиру. Ни квартиры, ни денег. Его посадили в тюрьму, а деньги-то не вернул! А там, в тюрьме, он еще и умер, вот и все. К юристам обращаться – я к ним уже обращался очень много. Это только пустая трата времени. Да и денег у меня сейчас таких нет, я на пенсии.

Последствия взрыва в Бейруте

– Что вы думаете о произошедшем в Бейруте?

– Они сами виноваты. Незачем было арестовывать это судно, от него надо было скорее избавиться! Когда просили выпустить, надо было сказать – идите уже, ничего с вас не надо! А они начали требовать, чтобы им долг вернули за портовый сбор – и вот что получилось. Ну, и второе: этот нитрат аммония, удобрение, они могли бы вывезти на поля и запахать. Если груз никто не спрашивает, значит, он ничейный!

Александр Гостев, Александр Молчанов, опубликовано в издании Радио Свобода