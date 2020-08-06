Ученые нашли «включатель» человеческого интеллекта

Ученые выяснили, как можно повысить интеллект человека.

Исследователи из Университета Вандербильта в штате Теннесси при помощи специалистов из Центра исследования зрения Йорского университета в Онтарио (Канада) провели исследование, которое позволит не только повышать интеллект здоровых людей, но и облегчать течение психических заболеваний, передает radiokp.ru.

Ученые обнаружили, что из 89 миллиардов клеток человеческого мозга только малая часть отвечает за адаптацию к переменам. А если выделить в структуре мозга нейроны, отвечающие за мышление, речь и способность рассуждать, это позволит стимулировать развитие интеллекта.

В ходе эволюции кора головного мозга человека претерпела значительные изменения. Ее структура менялась таким образом, чтобы человек легко адаптировался к изменению внешних условий. Снижение работы этих зон приводит и к снижению общего интеллекта, а также тяжелому течению психических и неврологических заболеваний.

Как рассказал руководитель проекта, доцент кафедры психологии и информатики Университета Вандербильта Тило Вомельсдорф, эти клетки – своего рода тумблер, который переключает все усилия мозга на преодоление нового раздражителя и позволяет найти лучший путь из возможных. Если этот механизм нарушен или ослаблен, мозг затрачивает на каждый раздражитель слишком большие усилия. Последствия могут быть вплоть до разрушения уже сформировавшихся нервных связей.

: charter97.org