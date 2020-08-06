ГБР заинтересовалось деятельностью группы «Приват» в аэропорту Ивано-Франковска

В ГБР расследуют деятельность предприятия из группы «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на аэродроме в Ивано-Франковске. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 425 УК.

Речь о занижении стоимости услуг взлета-посадки, в результате которого коммерсанты систематический недоплачивали за пользование аэропортом. Дело в том, что Ивано-Франковский аэропорт относится к так называемым «аэродромам общего использования». Здесь дислоцируется 144-я бригада тактической авиации (воинская часть А1349 — Ред.), а как минимум, с 29 июля 2011 года на основании договора о совместном использовании еще и ООО «Скорзонера», создавшее для этого филиал «Международный аэропорт Ивано-Франковск».

Компания «Скорзонера» принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и входит в их бизнес-группу «Приват». В аэропорту оно при помощи своего филиала осуществляет гражданские рейсы и, по данным следствия, по крайней мере с января 2015 по июнь 2018 года, систематически недоплачивало военным за счет занижения стоимости услуг взлета и посадки.

Уголовное производство в ГБР по данному факту начали еще 30 января 2020 года, но об этом стало известно только сейчас. С тех пор следователи лишь дважды обращались в суд с ходатайствами о проведении следственных действий. 23 марта суд предоставил следствию доступ к договорам между ООО «Скорзонера» и воинской частью, а также к документации аэропорта: книге налета часов с 2013 года по сей день, справкам о количестве рейсов и т.д.

В ГБР снова обратились в суд с ходатайством о доступе к той же самой документации, но перечень документов немного расширили. Суд снова предоставил следствию разрешение на доступ, но изъять документы не разрешил — только сделать копии.