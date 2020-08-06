Пожилые владельцы прачечной стали звездами сети, создавая модные образы из забытых вещей

83-летний Ван Чжи Чан и 84-летняя Шо Эр Сю владеют прачечной самообслуживания на Тайване и занимаются стиркой почти 70 лет. Люди часто забывают в их машинах одежду, но вместо того, чтобы ее выбрасывать, супруги проявили креатив и прославились на весь мир.

Чан и Сю ведут бизнес с 1959 года. Каждый день их прачечную посещали десятки клиентов, то и дело забывая в барабанах машин рубашки, брюки, платья и другие предметы гардероба. Некоторые вещи так и не нашли своих владельцев, но бережливые предприниматели дали им новую жизнь.

В июне внук Сю и Чана по имени Риф создал в Instagram страницу, чтобы поделиться нарядами своих бабушки и дедушки с миром и поднять им настроение во время пандемии, которая негативно сказалась на их бизнесе.

“Я не мог видеть, как они сидят в оцепенении каждый день. Хотел сделать что-то для них и увидеть, как они веселяться”, – рассказал он изданию Insider.

Риф сообщил, что его бабушка любит юбки и женственные аксессуары, а дедушка – яркие аккуратные рубашки. “Он думает, что выглаженные рубашки сделают его энергичным и профессиональным”, – сказал внук.

Хотя Чан и Сю не до конца понимают, что значит быть известным в Instagram, сегодня их аккаунт собрал более 609 000 подписчиков.

“Они очень счастливы, потому что многие люди их поддерживают и хвалят. Теперь они чувствуют, что у них есть внуки по всему миру, – сказал Риф Чан. – Количество клиентов не увеличилось, но многие постоянные клиенты проводят с ними больше времени”.

Стильная пара считает, что старые вещи тоже могут быть модными. “Если одежда правильно подобрана, возраст не имеет значения, – заявили они. – Возраст вообще не является препятствием для веселья и моды. Но не забывайте забирать свою одежду”.

: apostrophe.ua