Две трети украинцев остались этим летом без отпуска

Этим летом в отпуске побывали 16% украинцев, еще 18% — только планируют отдохнуть. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 5 августа.

Так, среди тех респондентов, кто уже был в отпуске, или только планирует поехать отдыхать — 43% проведут его ее в своем населенном пункте, и столько же — в другом регионе Украины. Всего 9% украинцев ездили или планируют поехать за границу.

Среди тех, в чьих планах было побывать в отпуске летом текущего года, относительно больше молодых и более состоятельных людей.

Уточняется, что всеукраинский роллинговый CATI-опрос проводился 5 августа. Было опрошено 2 000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Респонденты опрашивались во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.