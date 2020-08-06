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В Офісі генпрокурора заявили, що не отримали від Білорусі запрошення на розслідування щодо “вагнерівців”

06.08.2020

В Офісі генерального прокурора заявили, що поки не отримували від Білорусі офіційного запрошення на розслідування у зв’язку з затриманням під Мінськом найманців приватної військової компанії “Вагнера”.

Про це Громадському повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Там зазначили, що вирішуватимуть, чи поїде генпрокурорка Ірина Венедіктова до Білорусі для розслідування, після офіційного запрошення.

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