“Для патриотического воспитания”: учебный день в школах предложили начинать с поджигания шин

В ответ на предложение депутатов Киевского городского совета начинать уроки с пения национального гимна, родители создали электронную петицию, с предложением начинать учебные дни в школах и детских садах с поджиганием шин, в стиле Майдана.

“Для патриотического воспитания” – отмечает автор петиции Бураков Виталий.

Также создатель обращения подчеркнул, что не имеет значение, летняя резина или зимняя. “Иначе мы как государство рискуем воспитать поколение для которого кастрюля это только кухонная посуда, а не шлем гордого украинского патриота который защищал Европейские ценности в ходе революции достоинства”, – написал Бураков.

Напомним, ранее в Киевсовете объяснили, что исполнение гимна в школах – это предложение, а не рекомендация.