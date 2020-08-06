На украинскую станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины

На украинскую станцию «Академик Вернадский» в Антарктиде вернулись пингвины. Об этом говорится на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.

Накануне сотрудники станции увидели пятерых пингвинов, при том, что в последний раз их видели еще в конце мая. В центре объяснили, что это пингвины Дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез во все сезоны, кроме зимы.

Биолог Александр Салганский отмечает, что раннее возвращение пингвинов является уникальным явлением, так как обычно это происходит во второй половине октября, который в Антарктиде соответствует апрелю в нашем полушарии.

Не исключается, что причиной этому послужила аномально теплая зима в этом году. Так, высота снежного покрова была 46 см, в то время как два года тому назад была в три раза больше — 151 см.









