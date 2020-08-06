Воровство на «Большой стройке»: Криклий не может определиться с ценами на новые дороги в Украине

Программа «Большое строительство» продолжается. Но с новым подходом — с использованием цементобетона, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время презентации программы развития цементобетонных дорог в Украине:

«Цементобетонные дороги дешевле и надежнее, поскольку имеют больший срок эксплуатации по сравнению с асфальтовыми. Они термостойкие и способны выдерживать значительные нагрузки. Всемирный банк рекомендует строить именно такие дороги для создания дешевой и надежной инфраструктуры. И мы продолжим изучать лучший зарубежный опыт строительства таких дорог».

Лоббирование бетонных дорог в нашей страны началось давно, задолго до появления Криклия в министерстве.



Например, 2016 год ознаменовался встречей в Американской торговой палате представителей противоборствующих лагерей: заместителя главы Государственного агентства автомобильных дорог («Укравтодор») Владимира Сущенко и исполнительного директора украинской ассоциации производителей цемента «Укрцемент» Романа Скильского. На ней озвучивались разные мнения по дорожному строительству:



«Цемент не зависит от импорта, асфальт — на 95 процентов — это импорт. Никто не настаивает строить дороги по всей Украине, только там, где повышенная нагрузка и там, где это позволяет климат», — говорил Скильский.

«В Украине нельзя сделать так, чтобы было два вида дорог — бетонные и асфальтные, так как потом будет сложно их эксплуатировать. Бетонное покрытие сложно содержать зимой, бетон сильно поддается коррозии, влиянию соли», — в ответ заверил Сущенко.

Участниками ассоциации «Укрцемента» являются:

ПАО «Дикергофф Цемент Украина»

ПАО «ХайдельбергЦемент Украина»

ОАО «Подольский цемент» (входит в группу CRH)

ПАО «Николаевцемент» (входит в группу CRH)

ОАО «Цемент» (входит в группу CRH)

ПАО «Ивано-Франковск»

ОАО «Евроцемент Украина»

В связи с покупкой инвесткомпанией Concorde Capital (принадлежит Игорю Мазепе) ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» в середине 2019 году, лобби «Укрцемента» сильно увеличилось. ПАО «ХайдельбергЦемент Украина» контролирует три цементных завода, в реальности их осталось лишь два — в Кривом Роге и Каменском. Третье предприятие находится около оккупированного Енакиево. Также у его дочернего ООО был завод по производству бетона в Луганске.

Тогда же в июне 2016 года Конфедерация строителей Украины на заседании совета директоров в Киеве подписала меморандумы о сотрудничестве с «Укрцементом» и государственным предприятием «Система электронных торгов арестованным имуществом». В рамках которого ассоциация ставит целью актуализировать вопрос разработки государственной стратегии дорожной инфраструктуры.

«Мы хотим, чтобы доля дорог с цементно-бетонным покрытием отображала реальные возможности сегодняшней цементной промышленности Украины», — отметил Роман Скильский.

Действительно лидером в строительстве бетонных дорог являются США. Свою первую бетонную магистраль, протяженностью 39 км, американцы построили в 1913 году в штате Арканзас. Спустя столетие 60% дорог в стране стали цементобетонными.

Что касается техники для строительства, то в ГосдорНИИ говорят, что сейчас в Украине только один современный бетоноукладочный комплекс. Но тут на помощь к нам прейдут иностранные подрядчики со своим оборудованием. В качестве примера, та же дорога в Житомире, где компания работает со своей техникой.

И все же вернемся к заявлениям Криклия, и посмотрим, во сколько обойдутся американские хайвеи Украине.

В заявлении во время презентации Программы развития цементобетонных дорог в нашей стране, которая состоялась сегодня, 5 августа, в Киеве, Криклий четко обозначил что «Цементобетонные дороги дешевле и надежнее…»

Возьмем заявление Криклия из эфира «Прямого» о строительстве «Укравтодором» нового участка автомагистрали Днепр-Решетиловка. Крупнейшего в своей истории тендера в 12,5 миллиардов гривен:

«Я исключаю, что это может быть втрое дороже. Если есть какие-то злоупотребления, то, конечно, надо проверять. Это абсолютно новая дорога. То есть это не ремонт, ни ямочный, ни капитальный. Это новая дорога, где действительно предусматривался выкуп земли, к тому же это цементная дорога — то, чего раньше не строилось. Она значительно дороже асфальтобетонного покрытия и асфальтобетонных дорог, которые были раньше. И там много искусственных инженерных сооружений, которые тоже существенно влияют на расходную часть».

Министр инфраструктуры запутался в фактах и утверждениям. Похоже, он до конца для себя не решил, какой будет бетонная дорога в Украине — дешевой или дорогой? Или Владислав Криклий не умеет четко излагать свои мысли, или просто хочет запутать общественность, чтобы развести еще большую коррупцию на дороге, и вытягивать деньги из бюджета, или происходит что-то другое. Его сложно понять.

Такое ощущение, что министр Криклий берет уроки у мэра Киева Виталия Кличко, у которого богатый опыт за плечами по строительству объектов втридорога. Хотя вопрос очень важный и принципиальный — его нужно прояснить до конца еще до начала новой строительной кампании.

Иначе «Большая стройка» бетонных дорог от Криклия выльется в новую волну воровства на строительстве и огромные убытки для бюджета. Да еще в разгар коронакризиса.

dubinsky.pro