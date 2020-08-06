Чем по закону можно обороняться в Украине

После истории с избиением пассажирки в поезде «Мариуполь-Киев», в обществе снова пошли разговоры о свободном ношении оружия. По факту, с начала военных действий на востоке Украины даже на подконтрольной Украине территории оружия стало больше. Его можно как купить, так и продать, но это незаконно. Чем же разрешается обороняться в Украине, кроме собственных кулаков?

По словам автора Telegram-канала «Адвокат права», адвоката Дениса Головина, порядок приобретения, владения, применение и хранение средств самообороны регулируется в Украине тремя нормативно-правовыми актами:

Постановлением Верховной Рады «Про право власності на окремі види майна» от 17 июня 1992 года №2471-ХІІ;

Постановлением Кабмина «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії» от 7 сентября 1993 года №706;

Приказом МВД Украины «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення вогнепальної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, заряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями металевими снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів» от 21 августа 1998 года №662.

Согласно этим документам, граждане Украины с разрешения органов внутренних дел имеют право владеть:

с 21 года — огнестрельным гладкоствольным охотничьим оружием;

с 25 лет — огнестрельным охотничьим нарезным оружием (охотничьим карабином, винтовкой, комбинированным оружием с нарезными стволами)

с 18 лет — газовым пистолетом, револьвером и патронами к ним, заряженными веществами слезоточивого и раздражающего действия;

с 18 лет — холодным оружием, а именно стилетом, ножом, кинжалом, арбалетом, нунчаками, кастетом;

с 18 лет — пневматическим оружием калибра свыше 4,5 миллиметра и скоростью полета пули свыше 100 метров в секунду;

с 21 года (отдельные категории граждан) — травматическим оружием или, по-научному, устройством для отстрела резиновыми пулями.

Владение, хранение и применение этих средств самообороны без соответствующего разрешения незаконно. За такое может быть наказание по статье 263 Уголовного Кодекса Украины в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. При этом, без разрешения можно владеть:

с 18 лет — пневматическим оружием калибра менее 4,5 миллиметров и скоростью полета пули ниже 100 метров в секунду

с 18 лет — газовыми баллончиками (кроме тех, которые используют сотрудники правоохранительных органов).

Не рекомендуется пользоваться электрошокером, так как он является спецсредством и запрещен для использования обычными гражданами. Кроме электрошокера, использовать для самозащиты можно любой из перечисленных предметов, но исключительно при наличии разрешения и только в пределах необходимой обороны.

Что нельзя хранить у себя дома: