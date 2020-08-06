Рейтинг «Слуги народа» падает, а у остальных ведущих партий растет — опрос

Рейтинг президентской партии медленно, но уверенно идет вниз…

Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в начале августа 2020 года, то в парламент попали бы четыре политические силы. Барьер в 5% преодолеют только парламентские партии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

По данным опроса, за партию «Слуга народа» проголосовали бы 25,9% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). За последние две недели рейтинг партии упал на 1,9 п.п., что находится в пределах погрешности выборки.

За партию «Оппозиционная платформа — За життя» готовы голосовать 17,6% респондентов (в середине июля — 15,5%), за партию «Европейская солидарность» (ПЕС) — 15,7% (в середине июля — 14,3%), за партию «Батькивщина» — 10,4% (в середине июля — 10,0%).

Кроме того, планируют поддержать Радикальную партию Ляшко — 4,6% (в середине июля — 4,0%), «Сила и честь» — 3,2% (в середине июля 3,5%), партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 3,0% (в середине июля- 2,8%), партию Шария — 3,0% (в середине июля — 3,4%), партию «Свобода» — 3,0% (в середине июля — 3,3%).

Половина опрошенных, которые выбирали партии отметили, что полностью уверены в своем выборе, 38% — скорее уверены, 15% — не уверены. Относительно более уверены в своем выборе избиратели партий «Европейская солидарность», партии Шария и «Оппозиционная платформа — За життя».

Опрос Социологической группы «Рейтинг» проводился 5 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией (фашистское государство, страна-агрессор — согласно Закону Украины от 20.02.18) территорий.

Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.