«Это не Ермак — коррупционер, а ты — коррупционер», — нардеп

На самом деле этот слоган означает, что нет ни одного достижения, а что еще хуже — никто на Банковой не знает, что делать дальше.

Такое мнение озвучил сегодня в Фейсбуке народный депутат из фракции «Слуга народа» Гео Лерос.

Точнее план есть, и он один — держаться за власть, но местные выборы подводят черту под тем, что «Черный лебедь» оказался даже не котом в мешке, а таки мешком с олигархами.

Прошлая кампания громко смеялась с лозунга «армія-мова-віра», потому что оно ничего не предлагает современному человеку, но кто бы мог подумать, что за год все ожидания на перемены закончатся лозунгом «Украина — это ты!».

Есть обстоятельства, в которых этот лозунг был бы актуальным — если бы это был баннер в центре Донецка, но это теперь в руках Кравчука, Фокина, может Пискуна и всех других, кто будет согласен стать ширмой государственной измены, которую совершает Офис президента.

Ну и конечно, еще этот слоган перекладывает ответственность на всех украицев.

Оно означает, что это не Ермак — коррупционер, а ты — коррупционер, что это ты торгуешь национальными интересами, ты — «смотрящий», ты — плюешь на законы, ты — весной не посадил преступников, ты преследуешь активистов, ты — продаешь государственные должности и назначаешь врагов Украины.