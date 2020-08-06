Во Франции вооруженный мужчина взял заложников в банке

Во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в отделении банка людей.
Об этом сообщает Le Figaro.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что в заложниках мужчина удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.
В полиции говорят, что сообщников у злоумышленника нет, он действует сам.
Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s’arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz
— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
Инцидент произошел неподалеку от городского полицейского отделения, все силы полиции Гавра мобилизованы.
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