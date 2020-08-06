Лукашенко привел войска на границе с Россией в боевую готовность

Министерство обороны Беларуси сообщило о мобилизации резервистов и проведении военных сборов в Витебской области, граничащей со Смоленской и Псковскими областями РФ.

Накануне в социальных сетях появилась информация о массовой рассылке повесток военнообязанным. Пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик прокомментировала реакцию общественности: «Подготовка военнообученного резерва на военных сборах – это процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно».

Официальная дата начала военных сборов – 11 августа, на второй день после выборов президента Беларуси.

Повышение активности вооруженных сил Беларуси проходит на фоне усиления давления РФ перед выборами президента. Так, 29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК «Вагнер».

4 августа Министерство обороны республики Беларусь провело оперативно-тактические учения с ВВС и войсками ПВО, в ходе которых велась отработка посадок самолетов участок дороги автомобильной трассы Минск – Брест.