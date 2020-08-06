Названы главные симптомы рака печени

Эксперт и доктор медицинских наук Дина Сакаева перечислила главные симптомы развития у человека рака печени. Определить онкологию можно и на ранних этапах.

Нередко при наличии рака печени у индивида имеют место болевые ощущения в области живота. Подобное проявление чаще всего возникает при образовании зрелой опухоли. При этом на более ранних стадиях болеть может в правом подреберье. Человек может заметить у себя снижение аппетита и потерю веса без видимых на то причин. Если один из указанных признаков сочетается с болью в животе, рекомендовано обратиться для консультации к врачу.

Кроме того, указывать на онкологию способна повышенная температура тела, объяснила Сакаева. Иногда наблюдается асцит, когда в брюшной полости начинает скапливаться жидкость. Для постановки диагноза потребуется пройти несколько обследований и сдать соответствующие анализы.

: Новости Ю