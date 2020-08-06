Страви, які ніколи не їсть королева Єлизавета (фото)

Днями в мережі з’явилося інтерв’ю королівського шеф-кухаря Даррена МакГрейда і, судячи з його розповідей, королева Єлизавета ІІ є справжнім адептом здорового харчування. Щоденне меню Її Величності часто складається з риби або курки на грилі з двома видами овочів. Також вона є прихильницею корисних салатів і свіжих фруктів. Крім того, Даррен розповів про дев’ять страв, які королева Єлизавета категорично виключає зі свого меню.
1. Паста
Все, що стосується крохмалю – автоматично виключено з королівського меню.
2. Картопля
Аналогічно.
3. М’ясо слабкою прожарювання
Її Величність вважає за краще стейки виключно ступеня прожарювання well done.
4. Білі яйця
Яєчний скрембл з лососем і трюфелем готується тільки з коричневих яєць.
5. Цибуля і часник
У рецептах королівських страв відсутні цибуля і часник.
6. Хлібні скоринки
Улюблені сандвічі Її Величності з тунцем подаються на королівський стіл вже з відрізаною скоринкою.
7. Несезонні фрукти і ягоди
У Букінгемський палац поставляється полуниця, спеціально вирощена в саду на території замку Балморал в горах Шотландії. Але тільки протягом літа. В іншу пору року королева Єлизавета ІІ категорично виключає з раціону несезонні продукти.
8. Цілий банан
У королівській родині банани прийнято різати на дрібні шматочки і їсти, використовуючи вилку.
9. Чай з цукром
Як справжня англійка, Єлизавета ІІ віддає перевагу чаю з молоком. Але будь-які підсолоджувачі знаходяться під табу.
: glianec.com
Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook
Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.