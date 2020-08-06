Страви, які ніколи не їсть королева Єлизавета (фото)

Днями в мережі з’явилося інтерв’ю королівського шеф-кухаря Даррена МакГрейда і, судячи з його розповідей, королева Єлизавета ІІ є справжнім адептом здорового харчування. Щоденне меню Її Величності часто складається з риби або курки на грилі з двома видами овочів. Також вона є прихильницею корисних салатів і свіжих фруктів. Крім того, Даррен розповів про дев’ять страв, які королева Єлизавета категорично виключає зі свого меню.

1. Паста

Все, що стосується крохмалю – автоматично виключено з королівського меню.

2. Картопля

Аналогічно.

3. М’ясо слабкою прожарювання

Її Величність вважає за краще стейки виключно ступеня прожарювання well done.

4. Білі яйця

Яєчний скрембл з лососем і трюфелем готується тільки з коричневих яєць.

5. Цибуля і часник

У рецептах королівських страв відсутні цибуля і часник.

6. Хлібні скоринки

Улюблені сандвічі Її Величності з тунцем подаються на королівський стіл вже з відрізаною скоринкою.

7. Несезонні фрукти і ягоди

У Букінгемський палац поставляється полуниця, спеціально вирощена в саду на території замку Балморал в горах Шотландії. Але тільки протягом літа. В іншу пору року королева Єлизавета ІІ категорично виключає з раціону несезонні продукти.

8. Цілий банан

У королівській родині банани прийнято різати на дрібні шматочки і їсти, використовуючи вилку.

9. Чай з цукром

Як справжня англійка, Єлизавета ІІ віддає перевагу чаю з молоком. Але будь-які підсолоджувачі знаходяться під табу.

: glianec.com

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