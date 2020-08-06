Доставившее селитру в порт Бейрута судно «Росус» числилось за болгарской компанией и ходило под флагом Молдовы

Владельцем судна «Росус», конфискованная аммиачная селитра с которого могла взорваться в Бейруте 4 августа, по документам числится болгарская компания Briar Wood Corporation. Она указана как регистровый владелец. Ходил же корабль под флагом Молдовы.

Об этом сообщает со ссылкой на Российский профсоюз моряков.

«Росус» был построен в 1986 году и раньше работал на линии Батуми — Мозамбик.

Перед конфискацией груза в Бейруте судно де-факто принадлежало кипрской компании Teto Shipping, которая в Ливане бросила экипаж на произвол судьбы, так что моряки регулярно обращались за помощью в посольства России и Украины.

По данным профсоюза моряков, обычно судовладелец дешево покупает судно (как было с «Росусом»), которое планирует списать на металлолом. Затем немного его ремонтирует, покупает документы и начинает эксплуатировать под «удобным флагом».