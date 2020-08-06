Лукашенко исключил создание единого государства с Россией

Такой союз мог быть создан 20 лет назад, но не сейчас.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что создать совместное с Россией государство уже не выйдет. В первую очередь это не восприняли бы сами беларусы.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Лукашенко назвал «невозможным» соответствующий союз двух стран.

«Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, беларусы это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже… Народ перезрел. Это было возможно 20-25 лет назад, когда Советский Союз распался. Сейчас — нет», — считает президент.

Лукашенко также прокомментировал информацию о якобы предложении возглавить парламент объединенного государства.

«Я никогда бы на это не согласился. Я завскладом не буду», — добавил глава Беларуси.