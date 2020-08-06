Вопрос продажи «Мотор Сич» рассмотрят в суде, — Шмыгаль

Правительство пока не ведет международных переговоров о судьбе предприятия.

Вопрос продажи компании «Мотор Сич» является геополитическим. Его, скорее всего, решат в суде.

Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций инвесторам.

«И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире», — сказал Шмыгаль.

Он добавил, что этот вопрос действительно сложный и лежит в разрезе геополитики.

«Поэтому он будет решен в судебном порядке, поэтому нельзя сказать, что должно быть так или иначе, потому что это будет давление на суды», — добавил Шмыгаль.

Шмыгаль уточнил, что вопрос можно решить путем переговоров между государством, нынешним и потенциальным инвесторами. Премьер-министр добавил, что правительство пока не ведет международных переговоров о судьбе стратегического предприятия.

Как известно, в прошлом году китайская компания Skyrizon приобрела 50% акций украинского предприятия «Мотор Сич». Китайская сторона, по данным предприятия, обязалась инвестировать в завод 250 млн долларов. Продажа акций «Мотор Сич» вызвал возмущение в США. Вашингтон утверждает, что предприятие будет способствовать наращиванию военных мощностей Китая.