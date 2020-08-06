Телеканал Медведчука обвинил Зеленского в попытке рейдерского захвата

Шевченковский райсуд Киева 6 августа, как уже писала «Страна», отказал Службе безопасности Украины в аресте корпоративных прав телеканала «112 Украина». На телеканале расценили обращение СБУ в суд с подобным запросом как попытку рейдерского захвата, совершенную по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Официальное заявление по поводу несостоявшегося захвата опубликовано на сайте СМИ.

На телеканале уверены, что действия власти абсолютно незаконны.

В заявлении говорится, что после прихода Зеленского к власти с целью давления на «112 Украина», NewsOne и их собственника – оппозиционного народного депутата Тараса Козака – 8 июля 2019 года было инспирировано уголовное производство.

«Попытка рейдерской атаки на телеканал «112 Украина» была осуществлена по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие задачи получили подконтрольные президенту Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора. В результате Главное следственное управление Службы безопасности Украины по согласованию с Офисом генерального прокурора обратилось в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством об аресте корпоративных прав группы компаний телеканала «112 Украина» и их передаче в управление АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений)», — написала пресс-служба телеканала.

Если ходатайство будет удовлетворено, госорган АРМА может назначить управителя для частного телеканала «112 Украина» либо продать его третьему лицу на торгах. То есть телеканал может быть принудительно и безвозвратно отнят у сегодняшнего собственника по политическим мотивам.

Эти действия имеют незаконный характер, являются рейдерством на самом высоком государственном уровне и уголовным преступлением, подходящим под несколько статей: злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работником правоохранительного органа, служебный подлог, злоупотребление влиянием (статьи 364, 365, 366, 369-2 УК Украины).

«Сегодня суд отказал СБУ и Офису генерального прокурора и не поддержал незаконное, политически мотивированное давление на независимый телеканал. Но то давление, которое сегодня ощущают на себе независимые от власти телеканалы, ощущает и судебная система. Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения, что эти попытки повторятся, и очередной судья под давлением президента Украины, Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора уже не сможет вынести законное и правосудное решение», — отметили на канале.

«112 Украина» связывает попытку рейдерского захвата телеканала с намерением власти установить цензуру в стране накануне местных выборов.

Канал «112 Украина» намерен обратиться в Совет Европы, Европейский парламент, организации защиты журналистов, посольства иностранных государств, а также в Международный редакционный совет с призывом обеспечить защиту свободы слова в Украине.