Мінфін запропонував скоротити витрати на Держдуму і Раду Федерації

Міністерство фінансів Росії запропонувало в 2021-2023 роках скоротити витрати на утримання Державної Думи і Ради Федерації на 1,9 мільярда рублів. Про це пише з посиланням на документ “Методика розрахунку граничних базових бюджетних асигнувань федерального бюджету по державним програмам РФ і непрограммным напрямками діяльності”.

Так, витрати на Держдуми в 2021 році пропонується урізати на 2,9% (378 мільйонів рублів), в 2022 році – на 4,5% (577 мільйонів рублів), в 2023 році – на 2% (256 мільйонів рублів).

Витрати на Раду Федерації в наступні три роки Мінфін також хоче зменшити: у 2021 році – на 3% (217 мільйонів рублів), в 2022 році – на 4,6% (338 мільйонів рублів), в 2023 році – на 2,4% (178 мільйонів рублів). У результаті фінансування може скласти близько семи мільярдів рублів щорічно.

Крім того, можливе скорочення витрат на Рахункову палату.

Раніше радіо Sputnik повідомило, що Мінфін Росії хоче заощадити на зарплатах чиновників і озброєння.