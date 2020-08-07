У Петербурзі 80% заражених коронавірусом медиків залишили без президентських виплат

Віце-губернатор Петербурга Олег Ергашев доручив голові комітету охорони здоров’я Дмитру Лісовцю створити робочу групу з розслідування. Вона повинна з’ясувати, чому в місті ігнорують указ президента про страхові виплати переболевшим лікарям, пише “Фонтанка”. Хоча у місті понад 7 тисяч медиків заразилися коронавірусом, компенсаційні виплати отримали лише 1,5 тисячі медпрацівників.

“В результаті аналізу інформації про хід реалізації на території Санкт-Петербурга указу президента від 6 травня N 313 був зроблений висновок про низький рівень організації роботи з розслідування випадків зараження нової коронавирусной інфекцією медпрацівників при наданні допомоги хворим COVID-19. Станом на 28 липня 2020 року в Санкт-Петербурзьке регіональне відділення фонду соцстраху (оператор виплат) передані відомості про 2410 хворих медиків, при цьому розслідування завершено і оформлені виплати лише щодо 1577”, – написав Ергашев в листі Лісовцю. В апараті віце-губернатора не змогли оперативно підтвердити справжність документа, датованого 31 липня.

За словами губернатора Олександра Беглова, в Петербурзі заразилися понад 7000 медичних працівників. Дані він оголосив 24 липня.

У “списку пам’яті” в даний час вважаються понад 60 петербурзьких працівників лікарень та швидкої допомоги, які померли після захворювання COVID-19. Розслідування випадків зараження завершено тільки у відношенні двох, зазначає Ергашев.

За даними “Фонтанки”, активізація перевірочних заходів Смольного пов’язана з підвищеною увагою Моз і Кремля до ситуації зі страховими виплатами.

Володимир Путін наприкінці липня підписав указ, згідно з яким термін розслідувань випадків зараження медиків скорочений до доби. З цієї причини головлікарі петербурзьких стаціонарів отримали вказівку створювати комісію з розслідування випадків захворювання коронавірусом негайно після того, як їм прийде повідомлення про зараження співробітника, і протягом доби підтвердити або спростувати факт надання цим працівником допомоги хворому з COVID-19. У той же день складається довідка про розслідування.

Голів районних адміністрацій теж підключили до роботи. Вони повинні взяти під особистий контроль розслідування, які проводять головні лікарі поліклінік.

Звіти про кількість заражених медиків і проведених розслідуваннях голова комітету охорони здоров’я Лісовець повинен відправляти в Смольний щотижня. А пофамильные списки повинні кожен день звірятися з Росспоживнаглядом, центром профпатології та регіональним відділенням фонду соцстраху. За непроведеним розслідувань з усіх головлікарів повинні взяти пояснювальні, повідомляє телеграм-канал “Стерилізатор”.

Володимир Путін відніс зараження нової коронавирусной інфекцією до професійних захворювань на початку травня 2020 року. Єдину страхову виплату 68 811 рублів – у разі тимчасової втрати працездатності – повинні отримувати всі хворі при наданні допомоги пацієнтам. Якщо зараження призвело до інвалідності, медик претендує на компенсацію від 688 тисяч до 2 мільйонів рублів. Смерть оцінена в 2,75 мільйона рублів.

У Петербурзі, крім президентської, встановлена міська виплата зараженим медикам у розмірі 300 тисяч рублів. Принцип проведення розслідування той же. Спочатку комітет охорони здоров’я поставив жорсткі умови медикам, прописавши “правильний” алгоритм зараження і вмирання.

Так, у довідці про смерть причиною обов’язково повинна бути вказана нова коронавірусна інфекція. Якщо медпрацівник помер від супутніх захворювань, його сім’я на виплату претендувати не може.

Виплата зараженим медикам майже цілком залежала від думки головного лікаря тієї установи, де працює співробітник. До заяви про виплату медпрацівник повинен був докласти цілий пакет документів, у тому числі “акт визнання постраждалим внаслідок надання допомоги хворим пацієнтам”.

Згодом чиновники все ж спростили бюрократичну процедуру визнання медика постраждалим від COVID-19.